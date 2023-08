Cada vez falta menos para el lanzamiento mundial de los nuevos iPhone 15. Según The Elec, Samsung ha recibido la aprobación por parte de Apple para comenzar a desarrollar las pantallas OLED que integrarían estos celulares, los cuales podrían ser anunciados en setiembre próximo.

De manera concreta, Samsung Display, división de la compañía especializada en pantallas, será la encargada de fabricar los paneles que incluirán los iPhone 15 que se lanzarán este año, de acuerdo al medio coreano.

El Iphone 14 Pro Max tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, memoria de 128 GB, cámara principal de 48 Mpx y frontal y ultra gran angular de 12 Mpx. (Foto: Apple)

A pesar de que existe una rivalidad entre el Samsung y Apple por los celulares Galaxy y iPhone, la firma surcoreana viene trabajando en la producción de las pantallas iPhone en los últimos años. Como se recuerda, Samsung es uno de los mayores fabricantes de pantallas en el mundo y trabaja de la mano de otros fabricantes de celulares.

Ahora bien, The Elec ha informado que Samsung no es la única empresa detrás de las pantallas del iPhone 15. Las compañías LG y BOE también son parte del proceso de construcción, pero el medio indica que ambos aún no dan inicio a la producción.

LG, por un lado, trabajará en las pantallas del iPhone 15 Pro y, si supera los controles de Apple, también estaría a cargo del iPhone 15 Pro Max. BOE, por su parte, desarrollará las pantallas OLED del iPhone 15 y iPhone 15 Plus.

Se espera que el nuevo iPhone se anuncie en setiembre próximo. (Foto: Apple)

Asimismo, Samsung, de momento, es responsable del proceso de producción de los iPhone 15 y iPhone 15 Plus, según the Elec, puesto que BOE habría tenido problemas con el desarrollo de los paneles de Isla Dinámica, incluidos en ambos celulares.

Cabe resaltar que para el iPhone 15 se espera que tenga bordes casi inexistentes, como se ha dado conocer en las últimas filtraciones y adelantos. Para ello, Apple utilizará la tecnología LIPO, con la que se reducirá el tamaño de los bordes del panel de los 2,2 mm actuales a 1,5 mm para el nuevo ‘Smartphone’ de Apple, según Bloomberg.