Samsung no cambiará a Google por Bing. Según un reporte, el fabricante de celulares seguirá utilizando el mismo buscador por defecto, pese a que se había conocido que usaría el de Microsoft. ¿El motivo de no seguir con esta decisión? No afectar su relación con Google.

“Parece que, después de todo, Samsung no va a utilizar Bing como motor de búsqueda predeterminado en su navegador web móvil. Eso es según un informe de The Wall Street Journal, que dice que Samsung detuvo una revisión interna sobre si la compañía debería reemplazar a Google con Bing en su navegador de Internet interno”, señala The Verge.

Samsung ya había pensado en cambiar a Bing como su buscador predeterminado. “Como informó el mes pasado The New York Times, los empleados de Google se ‘sorprendieron’ al saber que Samsung había estado contemplando un cambio a Bing, poniendo en juego los US$3 mil millones en ingresos anuales que el gigante de las búsquedas obtiene del acuerdo”, agrega.

Sin embargo, ahora daría un paso atrás debido a que esta decisión podría afectar la relación que tiene con Google. “El fabricante de teléfonos inteligentes aparentemente pensó que cambiar a Bing no causaría demasiada interrupción, dado que la mayoría de los usuarios de celulares Samsung no usan su navegador interno de todos modos. Pero ahora Samsung se está alejando del cambio por las preocupaciones de cómo podría afectar su relación con Google y la percepción del mercado sobre el movimiento”, afirma.

La inteligencia artificial podría ser uno de los motivos para realizar estos planes. “No sabemos por qué Samsung quería hacer el cambio a Bing en primer lugar, pero es posible que la rápida expansión de Microsoft hacia la IA haya influido. Sin embargo, en las últimas semanas, Google ha aumentado sus esfuerzos para incluir funciones impulsadas por IA en su motor de búsqueda y ha puesto su chatbot Bard a disposición de todos los que no están en su lista de espera”, concluye.

Microsoft ha impulsado a Bing con una versión de ChatGPT, además de darle un generador de imágenes. Estos cambios han convertido al buscador en uno de los más potentes actualmente. Por su parte, Google sigue probando a su chatbot, Bard, para seguir en la competencia. Además, el gigante tecnológico sigue introduciendo nuevas inteligencias artificiales, como MusicLM, para seguir captando usuarios.