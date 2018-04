Fue la mirada más sincera de Mark Zuckerberg sobre el caso Cambridge Analytica. Así definió el editor de "TechCrunch", Josh Constine, la sesión de preguntas y respuestas que el CEO de Facebook sostuvo por más de una hora ante periodistas de todo el mundo.

"Esta será una batalla interminable", dijo Zuckerberg el pasado miércoles en la conversación. Según diversas reseñas, durante la charla se mostró vulnerable por su negligencia y a la vez confiado en la estrategia de Facebook para el futuro.

"Somos una compañía idealista y optimista, pero está claro ahora que no hicimos lo suficiente", dijo Zuckerberg al inicio de su intervención. "No nos enfocamos lo suficiente en prevenir el abuso y pensar en cómo las personas podrían usar estas herramientas para hacer daño también. No tomamos una visión lo suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y eso fue un gran error. Ese fue mi error".

Zuckerberg agregó que no es suficiente con conectar a las personas, sino que también tienen que asegurarse de que dichas conexiones sean positivas y en favor de la unión de la gente. Y es que se dio cuenta que no se trata de dar voz, sino de que la voz sea utilizada de forma correcta sabiendo a la vez que su información está segura.

"No es suficiente tener reglas que exijan que protejan la información. No es suficiente creerles cuando nos dicen que están protegiendo la información. De hecho, debemos asegurarnos de que todos en nuestro ecosistema protejan la información de las personas".

Esta es la forma en que Zuckerberg admitió su fracaso y el de Facebook de anticipar los peores escenarios, que finalmente condujo a una serie de escándalos que ahora están desmoronando a la empresa. Este mea culpa, explicar cómo su política de comunidad tienen que ir de la mano con las leyes y reducir el acceso masivo de datos de usuarios hace suponer también que Facebook está preparado para crecer y dejar atrás sus errores.

El otro gran escándalo



El CEO de Facebook también se refirió sobre que los usuarios tienen su información pública raspada. La mañana del miércoles, la red social anunció que "creemos que la mayoría de la gente en Facebook podría haber tenido su perfil público raspado" a través de su búsqueda por número de teléfono o de dirección de correo electrónico. Esto significa que estafadores utilizaron esta información para asociarla con una cuenta y así cometer ciberdelitos.

Al saber esto, Facebook evitó informar a sus usuarios. "Analizamos esto y lo entendimos más en los últimos días como parte de la auditoría de nuestro sistema en general", dijo Zuckerberg sin decir cuándo se supo realmente del problema. Más tarde, en un comunicado, se supo que se produjo en las semanas recientes.

Los temas



Entre los temas que habló Zuckerberg se destacan el también haber admitido que fue un error calificar de locura la existencia de noticias falsas dentro de Facebook. "Fue demasiado frívolo", dijo. Luego destacó que Facebook eliminó "una organización de noticias rusa que determinamos que estaba controlada y operada por el IRA".

Sobre la cantidad de usuarios afectados por Cambridge Analytica (87 millones de perfiles), dijo que "muy bien podrían ser menos, pero quería sacar el máximo que sentimos que podría ser tan pronto como tuvimos el análisis". Precisó que la cifra de 50 millones de datos robados fue un señalamiento de "The New York Times". Mientras que aseguró que implementará los mismos controles de privacidad en todo el mundo, desmintiendo lo informado por Reuters.

Al ser consultado si Facebook demandará a Cambridge Analytica, dijo que "nos hemos retirado temporalmente para dejar que [el gobierno de Reino Unido] hagan su investigación y su auditoría. Una vez hecho esto, reanudaremos la nuestra... Y, en última instancia, nos aseguraremos de que ninguno de los datos persiste o se use de forma incorrecta. Y en ese momento, si tiene sentido, tomaremos medidas legales si necesitamos hacer eso por obtener información de la gente".

Aclaró que desconoce si en algún momento la junta directiva de Facebook discutió su salida como presidente de la red social. Aseguró que aún se siente la mejor persona para administrar a la empresa. Por eso lidera las auditorías a todos los desarrolladores de aplicaciones, esperando encontrar todos los malos usos de datos que se hayan producido, aunque considera que es posible que no se puede escrudiñar al cien por ciento de estos.

Por otra parte, Zuckerberg dijo que tiene esperanza de que las acciones en favor de la privacidad sean una guía para a futuro se convierta en un estándar en toda la industria. Precisó que la campaña #DeleteFacebook no provocó ningún impacto negativo significativo, "pero no es bueno [que exista]". Mientras que considera que solucionar la vulnerabilidad de los datos va a ser "una batalla interminable. Nunca resuelves por completo la seguridad".

"Creo que este es un esfuerzo de varios años", dijo Zuckerberg al cerrar la sesión de preguntas y respuestas. "Mi esperanza es que para fines de año habremos dado vuelta la esquina en muchos de estos asuntos y que la gente verá que las cosas están mejorando mucho".

El dato



El periodista Josh Constine consideró que la exposición a la que se sometió Zuckerberg era digno de admirar. Y es que su disposición a responder y las medidas de Facebook para intentar enmendar sus errores ofrecen una percepción de que la empresa ha madurado y que está lista para trabajar en ser mejor. Tal vez Zuckerberg no se equivoca y a fin de años muchos de estos temas habrán sido superados.