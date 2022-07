El entretenimiento en internet es extremadamente amplio y variado. Los usuarios tienen cientos de posibilidades de elegir lo que quieren hacer en su tiempo libre.

Twitch, por ejemplo, es una opción de entretenimiento, pues te permite elegir los temas que te gusten para luego ofrecerte una larga lista de streamers que se dedican a ese tipo de contenido.

Twitch tiene cientos de categorías. Por ejemplo Just Chatting, Minecraft, eSports, Valorant, Música y Special Events. Estos dependen del contenido que cada streamer va a compartir en vivo; sin embargo, una categoría popular bastante particular es I’m Only Sleeping. Esta cambió de nombre a mediados del 2021, pues antes tenía el nombre de Sleepers.

Los streamers de esta categoría tienen como contenido dormir frente a una cámara. Mientras el creador de contenido duerme, los espectadores pueden suscribirse, escribir por el chat e, incluso, donar dinero al canal.

Las Vtubers también se transmiten durmiendo en la plataforma de Twitch.(Foto: Twitch)

Según la web Sullygnome, dedicada a mostrar estadísticas de Twitch, esta categoría ha acumulado más de 900, 000 horas emitidas y más de 48 millones de horas vistas durante el último año.

Los streamers que transmiten en esta categoría no suelen dedicarse todos los días a transmitir en vivo mientras duermen. Esto puede variar, pues los creadores de contenido son libres de elegir diferentes categorías de acuerdo a los días. Por ejemplo, los streamers españoles Rubius y TheGrefg también han sido parte de I’m Only Sleeping; sin embargo, su contenido cotidiano en Twitch suele ser el rubro de los videojuegos.

Sabemos que muchos se estarán preguntando ¿por qué hay streamers que se graban durmiendo y por qué hay personas que los ven e incluso les donan dinero?. Esta respuesta no la podríamos dar, pues tal y como lo hemos mencionado al inicio de la nota, Twitch es una plataforma de entretenimiento en la cual las personas son libres de elegir el contenido de su preferencia.