Los coleccionables digitales que entregará el programa de fidelidad PlayStation Stars como recompensas por jugar no serán tokens no fungibles (NFT), como ha confirmado Sony, quien ha negado también que puedan venderse.

Sony ha presentado este jueves PlayStation Stars, su programaba de fidelidad gratuito con el que los usuarios de la consola podrán ir acumulando premios por jugar, ganar torneos o conseguir ciertos trofeos de títulos determinados.

Un tipo de recompensas con los coleccionables digitales, representaciones digitales personajes icónicos y dispositivos que forman parte de la historia de la compañía. Pese a su nombre, la compañía ha aclarado que no se trata de NFT’s ni usan la tecnología blockchain.

“Definitivamente no son NFT. Definitivamente no. No puedes cambiarlos ni venderlos. No está aprovechando ninguna tecnología de cadena de bloques y definitivamente no NFT”, ha expresado la vicepresidenta de Publicidad en red, Lealtad y Mercadería con licencia, Grace Chen, en declaraciones a The Washington Post recogidas por Europa Press.

La compañía también ha señalado que está trabajado para evitar las actividades fraudulentas en torno a las recompensas que los jugadores pueden obtener por participar o conseguir trofeos en determinados títulos.