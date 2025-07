A más de dos semanas del accidente que dejó al ‘streamer’ Antonio Crespo, conocido como Furrey, en estado crítico, su esposa Giselle Minchola dio una fuerte declaración sobre la actitud que habría tenido la familia del conductor implicado, Pablo Castillo.

En diálogo con 'Amor y Fuego’, Minchola reveló que el mismo día del atropello —ocurrido el 9 de julio, cuando Furrey se dirigía en scooter a grabar su podcast 'Habla Good’— fue abordada en la clínica por Miryam Robles, esposa de Castillo, quien habría culpado al ‘influencer’ del accidente, pese a que él permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, luchando por su vida.

“Ella se acercó con buena intención al principio, nos dijo que era su carro el del accidente, que su esposo manejaba y que un cuerpo cayó sobre el vehículo. Pero rápidamente dijo que fue culpa de Antonio (Furrey), que iba muy rápido y se chocó con una verma” , relató Minchola.

Revelan video del accidente que sufrió el streamer Furrey, de “Todo Good”. (Foto: Captura de video)

Furrey: Esposa del chofer que atropelló al ‘streamer’ reclamó por daños al vehículo

Asimismo, y según dijo al programa de Rodrigo González, Robles habría mostrado más preocupación por los daños a su automóvil que por el estado del ‘streamer’, quien actualmente ya respira por su cuenta, a pesar de que tuvo lesiones múltiples.

“Nos dijo: Vamos a pagar en lo que podamos, pero nadie me va a pagar mi carro. Yo estaba aturdida, solo quería que mi esposo se salve. Le dije llorando que si fue su culpa, lo asumiríamos, pero no era el momento de hablar de eso”, contó indignada.

El vehículo de placa A9T-105 quedó con el parabrisas destrozado en la parte superior izquierda, precisamente en la zona donde habría golpeado a Furrey | Foto: América TV (Captura)

De otro lado, Minchola agregó que el contacto con Robles fue confuso y poco claro, ya que incluso les habría dado supuestas direcciones falsas de su vivienda.

“Mi madre se puso en contacto con ella, ya que yo no podía. Nos dio una dirección que no correspondía y un número que solo respondió un par de veces. No tuvimos mayor contacto”, señaló.

¿Cuál es el estado actual de Furrey?

Minchola, conocida en redes como la Dra. Juguete, añadió detalles del estado de salud de su esposo, quien continúa internado en UCI con pronóstico reservado.

“Ya fue operado una vez, pero aún no sabemos cuándo podrá salir. El SOAT cubrió dos o tres días, pero los gastos son enormes. Hemos hecho rifas para costear la clínica, pero aún falta mucho”, dijo.

Previamente, en sus redes sociales, la médico y pareja del youtuber, dijo también que se le retiró la ventilación mecánica, pero que su recuperación sería un proceso “lento”.

Esposa de Furrey sobre chofer que lo atropelló

A pesar del conflicto, Giselle aseguró que no busca enfrentamientos con la familia de Castillo, ya que se encuentra enfocada en la recuperación del ‘streamer’.

“Me solidarizo con ellos. No creo que el señor sea una mala persona, pero ha cometido un error que ha traído estas consecuencias. Yo solo quiero que mi esposo se recupere”, comentó.

Esposa de 'Furrey' habla con 'Amor y Fuego' y confirma que no aún no llegan a acuerdo con familia del chofer que cometió atropello.

Como se recuerda, tras el accidente, el Poder Judicial ordenó seis meses de prisión preventiva para Pablo Castillo, conductor del vehículo que atropelló a Furrey, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones.