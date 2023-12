Daniela Darcourt fue criticada al compartir una foto en una boda a la que acudió esta semana. En la imagen, la salsera posa junto a los novios, pero al notar que ella también va vestida de blanco, las opiniones en su contra no se hicieron esperar.

Esto debido a que el código de vestimenta de las bodas señala que las invitadas no deberían acudir de blanco, crema, perla u otros colores claros, pues esos tonos están reservados para la novia y su momento especial. Y en la foto de Darcourt ella se luce con una prenda de color blanco o hueso junto a la novia y al novio.

TE PUEDE INTERESAR: Gian Marco incursiona en la salsa con colaboración de Daniela Darcourt | VIDEO

Samuel Suárez, de Instarándula, le dedicó duras palabras en sus historias de Instagram, en las que contó que sus seguidores consideraron que fue una falta de respeto a la novia que Darcourt que asista a la ceremonia de matrimonio con un vestido blanco.

“Mis ratujas me dicen ‘Samu cómo se le ocurre, qué falta de respeto, porque a una boda no puedes ir de blanco, opacas a la novia’. Por más lindo que esté tu vestido, la única que puede estar de blanco es la novia. Los colores que no están permitidos son blanco y rojo. Daniela no creo que lo haya hecho con mala intención, pero todavía posa con la novia, cómo vas hacer eso Daniela”, dijo el personaje.

Pese a las críticas, Daniela Darcourt no se dejó amilanar y luego de estos mensajes contra ella compartió una nueva historia en la que uno de sus amigos le dice “Daniela, te has tomado más fotos que la novia”, en una posible alusión a los hechos, a lo que la cantante respondió con humor.