Dieciséis años al aire respaldan la trayectoria de Edwin Sierra en las mañanas radiales. Al frente de “Qumbias y Risas”, programa que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. por Nueva Q, el conductor ha construido una propuesta basada en el humor, la conversación directa con el público y la presencia constante de artistas de la música peruana.

Para Sierra, una de las claves de su permanencia en la radio ha sido la cercanía con los oyentes.

“Lo que más me fascina de la radio es la comunicación directa con la gente. Aquí hay acción y reacción inmediata. Conversas con el oyente y él se siente parte del programa”, afirma.

Aunque hace varios años decidió alejarse de la televisión para concentrarse en la radio, asegura que nunca dejó de lado la esencia que lo acompañó desde sus inicios en el entretenimiento.

“Llevé mi experiencia de la televisión a la radio. Incorporé entrevistas divertidas, personajes, bromas, chistes y conversaciones espontáneas. Antes los locutores solo presentaban canciones; yo aposté por hacer de la radio una charla entretenida con el público, y gracias a Dios esa fórmula gustó”, sostiene.

El humor, dice, sigue siendo parte inseparable de su identidad artística.

“Jamás dejé al cómico. Creo que él se irá conmigo el día que me vaya de este mundo”, comenta.

Durante estos años, Sierra también ha visto cómo la radio ha cambiado y cómo nuevos formatos, plataformas y figuras han empezado a disputar la atención del público. Frente a ese escenario, considera que la autenticidad ha sido fundamental para sostener su vínculo con la audiencia.

“Creo que soy un hombre bendecido. Dios me dio un carisma que hace que la gente conecte conmigo”, expresa.

Más allá de la sintonía, el conductor destaca el rol que su programa ha tenido como vitrina para artistas nacionales, especialmente para aquellos que buscaban abrirse camino en la música popular.

“Ese mismo carisma me ha servido para abrirle el micrófono a muchos artistas que buscaban una oportunidad y que muchas veces no encontraban espacio en la televisión”, señala.

Entre los artistas y agrupaciones que pasaron por su espacio menciona a Rosita de Espinar, Yarita Lizeth, Clavito y su Chela, El Lobo, La Única Tropical, Deyvis Orosco, Bella Luz, entre otros nombres que hoy tienen una presencia importante en la escena musical.

“Todo artista que necesite apoyo siempre tendrá las puertas abiertas en mi programa. Me gusta que sean parte de esta familia porque sé lo difícil que es empezar”, concluye.