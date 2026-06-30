Edwin Sierra celebra una etapa marcada por la continuidad, el humor y la conexión con el público. (Foto: Difusión)
Edwin Sierra celebra una etapa marcada por la continuidad, el humor y la conexión con el público. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Dieciséis años al aire respaldan la trayectoria de Edwin Sierra en las mañanas radiales. Al frente de “Qumbias y Risas”, programa que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. por Nueva Q, el conductor ha construido una propuesta basada en el humor, la conversación directa con el público y la presencia constante de artistas de la música peruana.