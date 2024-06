Alejandra Baigorria ofreció una sincera y emotiva entrevista al programa “Estás en todas”, donde no solo habló de su historia de éxito y todo lo que se esforzó para lograr lo que vive actualmente, sino también se refirió a sus polémicas y al reciente distanciamiento que vivió con Verónica Alcalá, su madre.

En entrevista para el segmento “Historias verdaderas”, la exchica reality se refirió a la publicación que hizo su madre hace algunas semanas, cuando escribió en sus redes sociales que sus hijos se habían olvidado de ella y que preferían a su padre.

“Es duro sí, pero a veces es lo que toca. Sí me dolió bastante, yo puedo entender a mi mamá, no la voy a juzgar nunca”, aseguró Baigorria antes de derramar algunas lágrimas.

“Hizo muchas cosas por mí, me enseñó muchas cosas de la vida, pero también tuvo muchos cambios, tuvo otras parejas que quizás influyeron. Entiendo que ella no está muy bien emocionalmente y dice cosas que no piensa ni siente”, agregó, con lágrimas en los ojos.

Asimismo, Alejandra Baigorria aseguró que ya ha conversado con su madre y ella le pidió perdón por su polémica publicación. Además, resaltó que “fue una mujer maravillosa” y espera que pueda recuperar su esencia.

“Sí me dolió, sí lloré, sí sufrí, pero siempre trato de entender por qué pasan las cosas. Ella me pidió perdón y yo la perdono porque nada es perfecto y es mi madre y al final soy Alejandra Baigorria Alcalá por los dos, por mi mamá y por mi papá, ella fue una mujer maravillosa y sé que lo va a volver a ser”, puntualizó la exchica reality.

Esta semana Alejandra Baigorria fue la invitada para el bloque especial de "Estás en todas" llamado "historias verdaderas". Habló un poco sobre su niñez, sus negocios y sobre todo de su familia. La empresaria se puso bastante emocional cuando comenzó a hablar sobre su hermano Sergio ya que es quien la ha acompañado en todos los pasos que ha tenido que dar. (Video: América TV)