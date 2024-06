Almendra Gomelsky, reconocida por su trabajo en el desaparecido programa infantil “Nubeluz”, sufrió una dura caída durante su reciente aparición en el programa “América Hoy”. El hecho preocupó a sus seguidores y la misma actriz tuvo que recurrir a sus redes sociales para confirmar cómo se encuentra.

A través de un video en Instagram, la actriz compartió un video en el que sale a explicar que si bien sufrió una dura caída, no se hizo daño y el hecho no pasó de un susto.

“Bueno, a nivel nacional, en el programa ‘América Hoy’, me he sacado la miércoles. Me he caído jugando… Me da mucha risa cuando alguien se cae, o cuando me caigo yo. Cuando lo hago, no me suelo parar tan rápido porque me da un ataque de risa. Ahora me tuve que levantar rápido porque todo el mundo creía que me había sacado la mugre, que me había golpeado la cara”, contó.

“Me he visto las rodillas, las manos, pero nada, ningún golpe. Hoy por hoy, estoy bien. Jajaja, qué torpe, y eso que caer de mi altura no es cualquier cosa. Si ustedes sintieron un temblorcito, fui yo que me he caído”, añadió la actriz.

Como se sabe, Gomelsky estuvo en “América Hoy” promocionando su temporada del musical “Planchando el despecho” y el regreso de “Nubeluz” para un show de despedida en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el próximo 20 de julio.

Almendra Gomelsky se cae en vivo