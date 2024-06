La modelo y expresentadora de televisión Valeria Piazza celebró su cumpleaños a lo grande con un viaje a Brasil, para disfrutar de las playas de Rio de Janeiro al lado de su esposo Pierre Cateriano. La celebración fue compartida a través de sus redes sociales.

Mediante una serie de fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, Valeria Piazza mostró cómo fue su celebración en las playas de Brasil y cómo disfrutó de un paseo en yate para luego cenar lo mejor de la gastronomía carioca.

“Gracias por todas las muestras de cariño que he recibido hoy, me emociona mucho que mi dm esté lleno de buenos deseos de corazón y eso me motiva a seguir dando lo mejor de mí en esta nueva vuelta al sol”, señaló Piazza.

“Hoy mi esposo me levantó cantándome cumpleaños junto a los pajaritos en Brasil, siento que hace poco hemos celebrado mis 20s y no he dejado de pensar en lo rápido que pasan los años y en lo importante que es sacarle el jugo a la vida; vivir intensamente, amar, ser leal a los míos, valorar cada día la salud, ver a la gente que quiero feliz y siempre estar agradecida por tener a las personas que mantienen mi corazón contento cerquita. A seguir trabajando en construir la vida con la que siempre soñé”, agregó la modelo.

Como era de esperarse, la publicación de Piazza se llenó rápidamente de comentarios positivos que se sumaban a los saludos por el cumpleaños de la modelo.

