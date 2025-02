Areliz Benel, actriz recordada por su participación en la serie “Al fondo hay sitio”, utilizó sus redes sociales para comunicar el sensible fallecimiento de su padre Mario Rivera Bravo, el pasado 21 de febrero. En su mensaje, la actriz agradeció las muestras de apoyo que viene recibiendo.

La actriz que dio vida a ‘Shirley Pachas’, hija de ‘Reina’ y ‘Luchito’, agradeció a sus seguidores por las condolencias que ha recibido en estos difíciles momentos para su familia.

“Gracias a todos los mensajes de consuelo que me están mandando, los leo a todos, los que conocieron a mi padre y a los que no, aunque algunos no los responda, los leo a todos, muchas gracias”, escribió Benel en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, la publicación de Benel ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes se han sumado a los mensajes de condolencia y han manifestado su pesar en el post de la actriz nacional.

Areliz Benel radica actualmente en México, donde sigue creciendo a nivel profesional en la actuación. Aunque ya no aparece en la televisión peruana, su divertido rol en “Al fondo hay sitio” sigue presenten entre sus seguidores.

Elenco de la séptima temporada de Al fondo hay sitio. Aparecen Mónica Torres, César Ritter, Anahí de Cárdenas, Magdyel Ugaz, Erick Elera, Carlos Solano, Mónica Sánchez, Christian Thorsen, Gustavo Bueno, Gianella Neyra, Luis Ángel Pinasco, Sergio Galliani, Adolfo Chuiman, Roberto Moll, Karina Calmet, TAtiana Astengo, Areliz Benel, Andrés Wiese, Magdyel Ugaz, Joaquín Escobar, Nataniel Sánchez, Melania Urbina, Bruno Odar, Paolo Goya, Yvonne Frayssinet y Andrés Mesía. Crédito: América Televisión / AMERICA TELEVISION

Cabe recordar que la última aparición de Areliz Benel en la televisión peruana fue en 2023, cuando dio vida a Eva Quiñones en la serie “Luz de Esperanza”, producción a cargo de Michelle Alexander.

