A lo largo de estos años, ‘Al fondo hay sitio’ ha ganado mucha popularidad no solo a nivel nacional, sino también en algunos países de la región, gracias a sus carismáticos personajes y situaciones cómicas. Recientemente, esta exitosa serie, que se transmite a través de la señal de América Televisión, ha sorprendido a sus seguidores con el regreso de personajes entrañables en su duodécima temporada, como Sergio Galliani, quien interpreta a Miguel Ignacio de las Casas, y Karina Calmet, en su papel de Isabella Picasso Maldini. En el primer capítulo de la producción nacional, ella sorprendió a su madre, Francesca Maldini, comparándola con su expareja, lo que ocasionó la sorpresa de la ‘madame’. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ ISABELLA PICASSO COMPARÓ A FRANCESCA MALDINI CON MIGUEL IGNACIO DE LAS CASAS?

Este lunes 17 de febrero, una de las series más exitosas, ‘Al fondo hay sitio’, estrenó su primer capítulo correspondiente a la duodécima temporada. Esta producción nacional trajo de vuelta a icónicos personajes que marcaron la historia de la serie; sin embargo, quien más llamó la atención de los seguidores fue el retorno, al menos en este episodio, de Isabella Picasso (Karina Calmet), quien tuvo un emotivo reencuentro con su madre, Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet).

El primer capítulo de 'Al fondo hay sitio' trajo sorprendentes escenas que mantuvo a la expectativa a los seguidores. Foto: Captura YouTube

Aunque, ese momento casi se vio opacado por un comentario inapropiado de Isabella, ya que no dudó en comparar a la matriarca de los Maldini con su exesposo, Miguel Ignacio de las Casas (Sergio Galliani) al recordarle una frase que él decía cuando practicaba yoga. “Un día te vas a quedar pegada en esa alfombra”, dijo la ‘Noni’, a lo que Isa reveló que dicha expresión le decía ‘Nachito’. “(Acabas de decirme algo que me decía Miguel Ignacio) No me compares con ese infeliz”, expresó la empresaria muy sorprendida.

¿CÓMO FUE LA MUERTE DE ISABELLA PICASSO MALDINI EN ‘AL FONDO HAY SITIO’?

En 2016, se vivió una de las finales más emocionantes de ‘Al fondo hay sitio’, ya que Isabella Picasso fue asesinada a manos de Carmen Zapata (Teddy Guzmán), madre de Claudia Llanos, quien quería cobrar venganza por la muerte de su hija. En ese momento, antes de matar a Isabella, la madre de la ‘Mirada de tiburón’ amenazó con vengarse a Francesca: “Ojo por ojo, hija por hija”, disparando a la mamá de Fernanda, lo que ocasionó que muriera al instante.

El primer capítulo de 'Al fondo hay sitio' trajo sorprendentes escenas que mantuvo a la expectativa a los seguidores. Foto: Captura YouTube

¿CÓMO REACCIONÓ SERGIO GALLIANI TRAS SU RETORNO A ‘AL FONDO HAY SITIO’?

En medio de muchas especulaciones por el regreso de icónicos personajes, como es habitual en los últimos capítulos de Al fondo hay sitio, Miguel Ignacio de las Casas, interpretado por Sergio Galliani, apareció en la última escena junto a Antonia Beltrán (Attilia Boschetti), quien le confiesa su decepción con su familia, lo que la lleva a decidir transferirle el 51% de sus acciones de la Corporación Maldini.

“Ya no tengo ganas de preocuparme por empresas y negocios. Claro, en un primer momento pensé en mis nietos, pero a ellos les falta mucho para madurar, y Macarena ni sabe dónde está parada. Además, ya la desheredé. ¿Y mi hijo? Mi hijo con Francesca, mal. Pero qué te voy a contar a ti de esa vieja, la conoces muy bien. Entonces, si aceptas mi propuesta, serás mi apoderado y tendrás el control del 51% de mis acciones. ¿Qué dices?”, dijo Antonia.

En eso, el malvado ‘Nachito’ respondió muy sorprendido ante el pedido de la mamá de Diego Montalbán: “¿Quieres dejarme el control de la Corporación Maldini?”. A lo que ella muy firme dijo: “Eso es lo que quiero”. En un giro de cámara apareció el también papá de Nicolas y Fernanda respondiendo fiel a su estilo: “¿Qué te puedo decir, Antonia? ¡Jaaaaaa!” y cantando ‘El Quinto Teletubbie’. Ante ello, el reconocido actor estuvo muy al pendiente de esta escena desde su hogar y no dudó en registrarlo y publicarlo mediante TikTok, apareciendo al final del clip con su frase característica: “¡Me muero!”.