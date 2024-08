Brunella Horna, amiga de Pamela López, sorprendió a más de uno al enviarle un contundente mensaje a Melissa Klug, luego que la popular ‘Blanca de Chucuito’ le enviara una carta notarial a la esposa de Christian Cueva, tras haber sido mencionada como una de las mujeres con la que ‘Cuevita’ le fue infiel a su esposa.

Al respecto, la conductora de “América Hoy” aprovechó una reciente aparición en su programa para dedicarle un mensaje a Melissa Klug, a quien le aconsejó que piense bien que hará porque Pamela López tiene más pruebas que podrían dejarla mal parada.

“Yo entiendo que Melissa ya tiene su familia y una nueva pareja, pero yo sé que Pamela tiene muchas más pruebas que no ha mostrado… Yo he hablado con Pamela hace muchísimo tiempo sobre este tema, por eso le aconsejo que deje ahí las cosas ahí porque Pamela no ha salido a hablar por hablar. Tiene las pruebas suficientes para probar todo lo que dice”, dijo Horna.

Brunella Horna aconseja a Melissa Klug ante denuncia de Pamela López

Como se recuerda, Melissa Klug fue una de las mujeres mencionadas por Pamela López por haber mantenido una presunta relación con Christian Cueva. Según dijo López en entrevista con Magaly Medina, Klug habría mantenido encuentros clandestinos con el futbolista, esto basado en la confesión del mismo Cueva.

Al respecto, Klug explicó al diario Trome que los mensajes que intercambió con Christian Cueva si son reales, pero todos se dieron bajo un contexto amical y nunca hubo la intención de establecer un vínculo mayor al de una amistad.

“Esa famosa frase que repiten (’esa cosita es mía’) fue, creo, una reacción a una de mis historias de Instagram, pero yo me juego así con mis amigos hombres y mujeres, incluso a Evelyn Vela le digo esposa y ella a mí… Ahora entiendo que lo que para mí era un juego, para la otra parte era coqueteo, y por eso corté todo cuando la señora me expresó su incomodidad”, explicó al citado medio.

