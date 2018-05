Christian Meier fue confundido con protagonista de "El Capo" |FOTOS

Christian Meier narró en Twitter, la divertida experiencia que vivió el último sábado, cuando fue confundido con el actor colombiano Marlon Moreno, protagonista de la telenovela "El Capo".

"El sábado se me pegó un borracho que no dejó de llamarme Marlon toda la noche. Cuando llegó la hora de dormir, le dije que probablemente me estaba confundiendo con otro actor. Me miró por un rato y luego dijo: 'Igual estuviste de puta madre en El Capo'. Cariños @Marlon_Moreno_S", tuiteó el actor peruano.

Marlon Moreno es un actor colombiano de 51 años. Ha integrado el elenco de actores de las producciones: "Sin tetas no hay paraíso", "La beca", "Perro come perro", "Tiempo Final", "El informante", entre otras.

En "El Capo" asumió el rol principal como Pedro Pablo León Jaramillo.

Christian Meier es un exitoso actor peruano, de 47 años. Ha actuado en producciones peruanas y extranjeras como: "Obsesión", "La Noche", "El Zorro, la espada y la rosa", "La Tormenta", "Cumbia Ninja", "La malquerida", "Lynch", "Familia en venta", "Asu Mare", "Magallanes", "Doble", entre otras.