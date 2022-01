El pasado 6 de enero, Ernesto Pimentel se sometió a una operación de trasplante de cadera debido a que padece de necrosis avascular. Tras el procedimiento, el actor se viene recuperando poco a poco y solo espera volver a caminar pronto para jugar con su hijo y reencontrarse con su público.

El actor que da vida a la Chola Chabuca y conduce “El Reventonazo de la Chola” agradeció a las personas que se preocuparon por él y dijo que asumirá con optimismo el reto de volver a caminar.

“Este procedimiento me reta porque es una situación donde tengo que empezar nuevamente a caminar, pero yo soy una persona de fe, así que tengo la certeza de que los pasos que voy a dar me van a llevar a mi objetivo que es estar mejor, jugar con mi hijo más, regresar al escenario y estar con mi público”, señaló mediante un comunicado.

Asimismo, Pimentel también se refirió a la intervención quirúrgica a la que se sometió y aseguró que fue una de las más complicadas de su vida; sin embargo, rescató que “gracias a Dios” todo salió bien.

“Esta fue una operación de trasplante de cadera. Quitaron la cabeza del fémur, para poner una prótesis y esto me ayudará a caminar; sin embargo, ya hay antecedentes de deportistas y atletas. Yo ya me he sometido a algunas operaciones, pero esta fue una de las más complicadas que me tocó enfrentar”, precisó.

CELEBRA EL RESPALDO

Pese a que todavía no ha regresado con una nueva temporada, Pimentel celebró que su programa grabado con nuevas secuencias, “El reventonazo de la Chola”, ocupó el primer lugar junto a “Once machos”, ambos de América TV, al registrar 10.9 puntos de rating el último sábado.

Le siguió “Los Milagros de la Rosa” con 8.8, mientras que el espacio de Latina, “Yo soy”, hizo 8 puntos de rating y “JB en ATV” obtuvo 7.3.

