Eva Bracamonte Fefer está embarazada por primera vez. La escritora recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar a sus seguidores que espera una niña, a quien llamará Franca.

En su mensaje público, Eva expresó que el proceso de su embarazo “no ha sido fácil”, pero que ha sido planeado.

“¡Por fin puedo contarles el motivo de mi desaparición de los últimos meses! Estaba ocupada creando esta maravilla. Obviamente no íbamos a tomarnos la típica foto cursi del besito, la panza y la ecografía, pero no se dejen engañar. Franca es la bebé más buscada, esperada y amada del universo y nosotros estamos alucinados de haber creado un ser humano juntos”, expresó Bracamonte.

“Estoy viviendo este proceso de la única forma que sé: con mucha consciencia. Estoy aprendiendo cosas y entendiendo la vida desde nuevas perspectivas que antes no existían para mí, es un proceso muy loco a todo nivel. No han sido meses fáciles (ya les contaré), y me ha sorprendido y sigue sorprendiendo cómo hemos romantizado el embarazo, aunque luego recuerdo que eso hacemos prácticamente con todos los procesos femeninos y deja de sorprenderme”, agregó.

Eva Bracamonte anuncia que está embarazada

Por otro lado, Eva Bracamonte adelantó que compartirá el proceso de su primer embarazo a través de sus plataformas, donde contará “la parte bonita y fea”.

“He descubierto que existe una enorme necesidad de crear espacios seguros donde podamos hablar no solo de lo lindo, sino también de las partes incomodas, feas, tristes y tenebrosas del embarazo, porque no hablar de ellas no las vuelve inexistentes, y claro que las hay. Ya quiero compartir mis nuevos aprendizajes con ustedes, además de contarles cómo ha sido todo, pero voy a tener que hacerlo a un ritmo más pausado que la velocidad eléctrica con la que suelo hacer las cosas”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

María Grazia Gamarra confirma su segundo embarazo con tierna foto en sus redes sociales

María Grazia Gamarra confirma su segundo embarazo con tierna foto en sus redes sociales