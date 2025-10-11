A través de su cuenta de TikTok, la actriz y modelo Flavia Laos compartió que padece psoriasis guttata, una enfermedad autoinmune y crónica de la piel, que recientemente ha experimentado un rebrote tras varios meses de remisión.

De ese modo, contó que los primeros síntomas aparecieron en 2024, cuando notó ronchas o “puntitos” en su cuerpo, que le hicieron pensar que se trataba de una simple intoxicación o una reacción alérgica. Sin embargo, la persistencia de las erupciones la llevó a buscar atención médica.

Flavia Laos reveló los efectos de la psoriasis guttata en su cuerpo | Foto: TikTok (Captura)

“Me salieron unos puntitos que se extendieron por todo mi cuerpo, estaba confundida hasta que me hicieron una biopsia y salió que era psoriasis guttata” , detalló la artista en su video.

Según la actriz, su médico le indicó que la causa de la enfermedad autoinmune no es conocida con certeza, pero que suele aparecer después de una infección o ser desencadenada por estrés.

“El doctor me dijo que no se sabe qué la causa, pero puede ser tras una infección, estrés, y yo estaba pasando por uno de los momentos más estresantes al estar en ‘El Gran Chef Famosos’ y lidiar con [la muerte de mi] abuelo”, explicó. “Como siempre, yo me creía una máquina, hasta que mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo”.

Aunque las lesiones cutáneas desaparecieron por algunos meses, la 'influencer’ confirmó que han vuelto a brotar.

“Hoy, luego de un año y de unos meses más, me ha regresado , pero pueden ver como empieza a brotar”, comentó la actriz, quien además mencionó que el sol y el agua de mar, al ir a la playa , fue lo que más la ayudó en su primer episodio.

A pesar de que inicialmente el diagnóstico y las ronchas le generaron “inseguridades e incomodidad”, Laos detalló que ahora intenta enfrentar la situación con optimismo.

“Lo quise compartir porque hay muchos que tienen la misma condición y nos puede causar incomodidad y miedo, pero lo he tomado como un llamado para cuidarme y priorizar mi salud mental. No veo la psoriasis como un castigo, sino como un recordatorio de que soy humana”, concluyó en su mensaje.