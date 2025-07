La modelo argentina Macarena Gastaldo sorprendió con fuertes revelaciones durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, conducido por Beto Ortiz, este domingo 13 de julio.

Durante la emisión, confirmó que Flavia Laos se involucró sentimentalmente con el modelo Austin Palao cuando ella aún mantenía una relación cercana con él.

Sin embargo, Gastaldo fue clara al señalar que nunca tuvo un romance formal con Palao. “Éramos amigos con derechos. Nunca le tomé importancia a lo que pasó con Flavia”, declaró.

Ante la directa pregunta del conductor, Macarena explicó que no se sintió afectada por el inicio del romance entre Laos y Palao. “No sé si llamarla relación. Ella me lo dijo y no le tomé importancia”, reiteró.