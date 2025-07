Macarena Gastaldo es la nueva invitada de “El valor de la verdad” y su participación ha generado una gran cantidad de comentarios, pues no solo hablará de su vida personal, sino que también hablará de sus anécdotas con futbolistas como Gianluca Lapadula, Luis Advíncula, Christian Cueva y Patricio Álvarez.

A través de las redes sociales del programa se compartió un video con Macarena Gastaldo en un peculiar detrás de cámaras, donde ella misma calificó de “caliente” la entrevista que tuvo con Beto Ortiz.

“Voy a tratar de ser yo, de ser la Macarena que mucha gente conoce. No se pierdan El valor de la verdad este domingo. Va a estar muy caliente. Estén sentados con su canchita porque esto va a dar que hablar”, expresó la modelo.

En otro video difundido en redes sociales, el influencer Samuel Suárez compartió un video en el que Macarena Gastaldo se refiere a su participación en “El valor de la verdad” y le responde a quienes critican su aparición.

“Jajaja pues sí y eso que muchos me dicen: ‘Ay muy orgullosa ella contado las cosas’, pero no, son cosas que pasaron en TV y nunca se aclararon. Para hipócrita y mentirosa no estoy”, dijo la argentina.

Macarena Gastaldo defiende su participación en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

Como se sabe, la participación de Macarena Gastaldo en “El valor de la verdad” busca ser uno de los más comentados, ya que hablará de los encuentros de la argentina con conocidos futbolistas peruanos.