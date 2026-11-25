El empresario peruano Francho Sierralta pidió perdón públicamente a su esposa por el daño que le causó tras el ampay en un yate, luego de que ambos fueran expuestos durante el espectáculo “Nadie dice nada”, de Luzu TV, realizado el domingo 22 de noviembre en Costa 21, en San Miguel. A través de tres publicaciones en Instagram, el exchico reality asumió la responsabilidad por sus actos y aseguró que ambos continuarán juntos.

El episodio ocurrió durante una dinámica con el público. Algunos asistentes recordaron el video en el que Sierralta apareció besando a otra mujer en una embarcación durante un viaje a Argentina. Las cámaras enfocaron al empresario y a la joven que lo acompañaba, identificada por los espectadores como su esposa.

En su primera publicación, Sierralta reconoció que sus acciones afectaron a su pareja y le ofreció disculpas. “Mis actos y mis errores son enteramente mi responsabilidad. Lastimé a mi esposa y le pido perdón por el daño que le causé” , escribió.

El empresario también se refirió a lo ocurrido durante el espectáculo, donde los asistentes realizaron comentarios y gritaron frente a su esposa. Señaló que la situación le dificultó reaccionar y detener los agravios, pero reconoció que ella terminó involucrada en un momento que no debió vivir.

“Lamento profundamente haberla puesto en una situación que nunca debió vivir. Le pido perdón también por eso” , manifestó.

Comunicado de Francho Sierralta.

La aparición de ambos en el evento se difundió en redes sociales luego de que asistentes grabaran el intercambio con los conductores. El episodio comenzó cuando un espectador mostró a Nicolás Occhiato un mensaje en su celular que hacía referencia al ampay relacionado con el viaje de Sierralta a Argentina.

Tras los comentarios del público, la mujer que acompañaba al empresario evitó dar detalles sobre su vínculo con él. Videos difundidos en TikTok mostraron que ella dejó el recinto antes de que terminara el espectáculo y que Sierralta salió poco después.

Francho Sierralta afirma que continuará con su esposa

En una segunda historia de Instagram, el empresario comunicó que ambos decidieron mantener los asuntos de su relación en privado y confirmó que continuarán juntos. “Nos seguirán viendo juntos, disfrutando nuestra vida y construyendo nuestra relación a nuestro ritmo” , escribió.

También agradeció a sus familiares, amigos y personas cercanas por el respaldo recibido durante este episodio, y pidió que se respete la privacidad de la pareja.

Comunicado de Francho Sierralta.

En una tercera publicación, acompañada de una fotografía en blanco y negro de ambos, Sierralta expresó su intención de continuar la relación y formar una familia junto a su esposa. Asimismo, reconoció que debe corregir algunas conductas y trabajar para mejorar el vínculo.

“ Sé que tengo que corregir, aprender y mejorar muchas cosas. Pero no va a haber día de mi vida en que no siga trabajando y esforzándome por ser esa persona que mereces a tu lado”, señaló.

Comunicado de Francho Sierralta.

Finalmente, el empresario reiteró su compromiso con su pareja y aseguró que buscará acompañarla en sus proyectos personales. “ Te amo y prometo cuidarte y cuidarnos , cuidar tus metas y tus sueños y apoyarte en todo lo que pueda para hacerte cada día más feliz”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO