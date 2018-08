Greysi Ulloa, hermana de la cantante colombiana Milena Zárate, reapareció en el programa "Tengo algo que decirte" para revelar detalles en torno a la relación que mantuvo con el cómico Edwin Sierra.

La joven animadora reconoció que mantuvo una relación amorosa con el artista nacional, cuando este era esposo de Zárate. Sin embargo aclaró que el primer encuentro íntimo que tuvieron no fue consensuado.

"Regreso a los 16 años y él (Edwin) empezó a ser cariñoso, detallista, pero llegó un momento en que se metió a mi habitación, hubo un forcejeo y abusó de mí. Después de eso quedé embarazada", narró Greysi en entrevista con Lady Guillén.

La joven narró desgarradores momentos que habría vivido cuando aún era menor de edad. Dijo que quedó embarazada del comediante, pero cuando tenía cinco meses de gestación, este le obligó a interrumpirlo.

Señaló, además, que aquella experiencia fue la más traumatizante que ha vivido y que pese al tiempo que ha pasado no ha podido superar.

Milena Zárate, quien estuvo presente en el set del espacio de Latina, dijo que tenía sospechas en torno al embarazo interrumpido de Greysi.

"Él me llevó con una señora, a un cuarto terrorífico, y me pidió que lo hiciera (perder a su bebe) porque de lo contrario me iba a ir peor. Yo no quería hacer eso. Tenía miedo y lo hice. Me lastimaron", narró la joven colombiana.

Greysi Ulloa en entrevista con "Tengo algo que decirte". (Video: YouTibe)

Finalmente, Greysi reconoció que se equivocó muchas veces y entre lágrimas ofreció disculpas públicas a Milena Zárate. "Perdóname hermana, no merecías que te haga todo lo que te hice. Eres buena y mereces lo mejor", le dijo.

"Yo necesitaba escuchar que ella me dijera esto. Siento que ya pagó lo que tenía que pagar, quiero que tenga una oportunidad y pueda trabajar. Tiene dos niños, que son mis sobrinos, y quiero que le den una oportunidad", concluyó Milena antes de sellar el momento con un fuerte abrazo a Greysi.