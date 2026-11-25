Hugo García confirmó su ingreso a “Exatlón Estados Unidos”, el reality de competencia de Telemundo que reunirá a participantes de distintos países en pruebas físicas y desafíos de alto rendimiento. El modelo peruano regresará a este formato televisivo tras su paso por “Combate” y “Esto es guerra”.
Hugo García confirmó su ingreso a “Exatlón Estados Unidos”, el reality de competencia de Telemundo que reunirá a participantes de distintos países en pruebas físicas y desafíos de alto rendimiento. El modelo peruano regresará a este formato televisivo tras su paso por “Combate” y “Esto es guerra”.
El anuncio fue realizado a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una publicación sobre su incorporación al programa. “¡El Baby está de vuelta!”, escribió el influencer para comunicar su regreso a las competencias.
García viajó el lunes 23 de noviembre a República Dominicana, país donde se realizarán los preparativos y las grabaciones de la nueva temporada. Antes de partir, compartió imágenes desde el avión y dedicó un mensaje a sus seguidores.
El exchico reality también se refirió a la distancia que tendrá con sus familiares durante esta etapa. “Dejar a mi familia ha sido la parte más difícil de todo esto. Sé que los voy a extrañar más de lo que puedo explicar”, expresó en sus historias de Instagram.
Pese a ello, señaló que buscará convertir ese sentimiento en motivación para afrontar los desafíos del programa. “Hoy me toca transformar todo ese amor en fuerza y motivación para ir detrás de un sueño más, por mí y por ellos”, agregó.
¿Cuándo se estrena “Exatlón Estados Unidos”?
La nueva temporada de “Exatlón Estados Unidos” se estrenará el martes 8 de diciembre a través de Telemundo y también estará disponible en la plataforma de streaming Peacock.
El programa tendrá emisiones de lunes a viernes y un capítulo especial los domingos. Según la programación anunciada, los episodios se transmitirán a las 7 p. m. en la costa este de Estados Unidos y a las 6 p. m. en la zona central.
En Perú, las emisiones podrán seguirse desde las 7 p. m., debido a la coincidencia horaria con la costa este estadounidense durante diciembre.
García invitó a sus seguidores a acompañarlo en esta nueva etapa y adelantó que compartirá parte de los desafíos y experiencias que vivirá durante las competencias y la convivencia con los demás participantes.
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