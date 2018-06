La política migratoria de Estados Unidos de separar a hijos de inmigrantes de sus padres ha despertado gran indignación entre conocidos artistas internacionales.

Muchos se han pronunciado en contra de esta cruel e inhumana práctica. Artistas como la cantante Thalía y la actriz Aracely Arámbula se pronunciaron a través de Instagram.

“¡No puedo con la desesperación y el dolor de ver a estas criaturas sufriendo sin entender dónde están sus padres! Esto va más allá de cualquier situación política", escribió Thalía.

"Como madre no podría imaginarme estar separada de mis niños, no saber si comen, si pasan frío, ahí están siendo tratados mal, si piensan que jamás volverán a verlos... me parte el alma. ¡Esto tiene que parar!", añadió la intérprete de "Piel morena".

La actriz Ariadne Díaz también recurrió a las redes sociales para expresar su indignación.

"Esto lo escribió @thalia esta mañana y es verdad, nadie que sea madre o padre puede permanecer indiferente a esta situación, dónde esta la ONU?, dónde están las organizaciones encargadas de proteger nuestros derechos? Más allá de los mandatos de un presidente o nación, somos seres humanos, no podemos transgredirnos de esta manera o habremos regresado en el tiempo 1000 años , dónde esta la compasión? #ONU".

Del mismo modo, el actor Julian Gil compartió un video en Instagram para expresar su rechazo ante esta controvertida medida tomada por el gobierno estadounidense.

"No existe una sola justificación para separar a un niño de sus padres", escribió el artista.

La actriz mexicana Aracely Arámbula pidió que frenen las injusticias contra estos menores.

"Ellos no merecen estar separados de sus padres, como madre me duele profundamente ver estas imágenes #noalainjustici #keepfamiliestogether", escribió en Instagram.

Otro portavoz fue Miguel Bosé. El cantante español tuvo palabras fuertes contra Donald Trump.

"Trump, sabía que eras una escoria, pero con esto ya pasas a nivel de criminal. #LosNiñosNunca #BarbarieHumana Hablemos fuerte por ellos", escribió sobre esta política extremista.

Jimmy Kimmel expresó el Día de los Padres, que esperaba que el presidente Trump no se olvide de que los niños deben estar "con sus padres, no en centros de detención”.