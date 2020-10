Tula Rodríguez y Javier Carmona formaron una de las relaciones más sólidas de la farándula local, ambos protagonizaron una historia de amor que inició desde “el primer clic”, al ritmo de “Que levante la mano”, hace 13 años. En 2012 se casaron por civil y, cuatro años antes, fueron padres de una niña llamada Valentina.

El bloque de espectáculos de América Noticias decidió rendir homenaje al exproductor de televisión con un informe que revela los detalles poco conocidos de su historia de amor con la conductora de “En boca de todos”, Tula Rodríguez.

Hace 13 años, durante la fiesta de preventa de América Televisión, Tula Rodríguez conoció a Javier Carmona y ambos se enamoraron al ritmo de “Que levante la mano”. En una pasada entrevista al diario Trome, la conductora reconoció que no muchos apostaban por su relación.

“Mucha gente no apostaba por mi relación. Solo mi familia y yo, pero se entendía porque la situación fue muy compleja. No soy ejemplo de nada, pero cuando uno sabe que hace bien las cosas, sientes que puedes alcanzar la madurez con tu pareja y llegar al matrimonio”, comentó al citado diario en 2017.

El amor de ambos fue cosechándose poco a poco y, tras años de relación, Tula Rodríguez aprovechó un espacio de su programa “Esquadrón” (que se emitía por las mañanas a nivel nacional) para anunciar su embarazo.

“Un 25 de octubre, en la preventa del canal, todas las figuras estábamos obligadas a venir y yo vine. Conocí a este señor (Javier Carmona) por primera vez, bailamos toda la noche y hubo un ‘clic’... Hace algunas semanas, ¡ups, problemas!, no me viene mi ciclo. ¿Qué está pasando? Yo pensé que no podía ser madre y como adultos, con Javier, nos cuidábamos porque era parte de. ¿A qué no saben? Voy a ser mamá y voy a ser la mujer más feliz del mundo”, contó, notablemente emocionada, Tula Rodríguez. La pequeña Valentina nación en noviembre de 2008.

Javier Carmona y Tula Rodríguez decidieron unir sus vidas el sábado 17 de noviembre de 2012, fecha de su matrimonio civil, que se celebró en su casa ubicada en Chacarilla del Estanque. Y aunque pasaron por diversos problemas, salieron adelante y mantuvieron una relación saludable.

Sin embargo, en agosto de 2018, la tragedia llegó a sus vidas cuando Javier Carmona sufrió un infarto y fue operado en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud. Durante meses, su diagnóstico fue reservado. Pasaron más de dos años desde aquel lamentable suceso, y este 30 de septiembre, el productor falleció debido a su situación.

Historia de amor de Tula Rodríguez

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez rompe su silencio tras la muerte de su esposo: “Es inevitable sentir dolor”

Tula Rodríguez rompe su silencio tras la muerte de su esposo: “Es inevitable sentir dolor" | EBT