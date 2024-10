Tula Rodríguez mostró su indignación frente a la delincuencia en el país. Esta vez, la conductora de televisión provocó diversas reacciones al compartir una publicación de Tadeo Carmona, hijo de Javier Carmona, donde respalda a su hijastro, quien sufrió fue víctima de la delincuencia recientemente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tadeo Carmona compartió un video en el que aparece bastante angustiado revelando que delincuentes le robaron su bicicleta, con la que practicaba deportes extremos y la misma que tendría un alto valor económico y emotivo.

“Me robaron la bici, es real 100 % me robaron la bicicleta. Ese es el momento exacto en el que se ve cómo me roban la bicicleta. Primero los choros llegan 4 de la mañana, se meten por el garaje. No sabemos cómo, pero se metieron por el garaje, de ahí logran a abrir la puerta y sacan la bicicleta como perro en su casa”, dijo Tadeo Carmona en su post.

“Al parecer la tenían marcada de alguna manera, pero por favor ayúdenme esa bicicleta es mi vida, la única bicicleta que tengo y recuperarla me va a costar muchísimo trabajo, pero estoy seguro de que si por ahí alguno tuviera alguna pista. Lo más probable es que mi bici esté camino a provincia o tal vez en algún otro lado… si alguien sabe algo de mi bici, por favor, pásenme la voz”, agregó.

Tula Rodríguez no fue ajena a esta publicación y decidió compartir el mensaje del hijo de su recordado esposo. Junto al post escribió un breve, pero significativo mensaje: “¡Que indignante!”, es la leyenda que acompaña la imagen.

Como se recuerda, a mediados del 2023, Tula Rodríguez demostró que las rencillas y discusiones con los hijos de Javier Carmona quedaron en el pasado, esto luego de que se reunieran todos para celebrar los 15 años de Valentina, la hija de Tula con el exproductor.

Miss Grand 2024: Luciana Fuster entrega la corona