Jessica Newton confirmó que finalmente podrá acompañar a Luren Márquez en el Miss Universo 2026, luego de superar los inconvenientes que tuvo durante el proceso de renovación de su visa. La directora de la organización Miss Perú compartió la noticia a través de sus redes sociales.

Newton se mostró preocupada porque necesitaba renovar su documento para trasladarse a Puerto Rico, país que será sede de la próxima edición del certamen internacional. Aunque realizó las gestiones correspondientes, hasta el día 18 de noviembre todavía no había recibido la aprobación de su visa.

Según explicó, el inconveniente estuvo relacionado con una letra de su apellido, situación que terminó retrasando la gestión. Este detalle generó dificultades adicionales en un momento importante, pues su intención era acompañar de cerca a Luren Márquez en el certamen.

Jessica Newton reveló que tuvo problemas con el trámite de su visa, pero ya todo se solucionó y podrá acompañar a la representante peruana. (Foto: Instagram / @jessicanewtonofficial_)

A través de una historia de Instagram, Newton anunció que consiguió la renovación del documento y confirmó que podrá emprender el viaje para encontrarse con Márquez. La noticia también despejó las dudas sobre su presencia en el evento de belleza.

“Buenas noches, Luren Márquez. Hoy finalmente me renovaron la visa. Nos vemos mañana, reina”, escribió la directora del Miss Perú junto a una fotografía de la candidata peruana.

Con este mensaje, Newton dejó en claro que estará presente para respaldar a la modelo durante esta importante experiencia internacional.

Luren Márquez ya está lista para representar al Perú en Miss Universo 2026. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

El Miss Universo 2026 reunirá a candidatas de distintos países que competirán por la corona. En ese escenario, Luren Márquez buscará destacar con su preparación y representación del Perú, para así ser la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.