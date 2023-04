Luego que Melissa Paredes confirmara que inició una demanda contra Lady Guillén por difamación agravada y violación a la intimidad, la presentadora del programa “Dilo Fuerte” salió al frente para responder por los cargos. Según dijo la conductora, este tema es “insignificante” y no le toma importancia alguna.

En una reciente entrevista con el diario Correo, la presentadora de televisión aseguró que los cargos y la reparación civil de S/300 mil que pide Melissa Paredes no le generan preocupación. Además, las opiniones sobre su trabajo son temas sin importancia.

“Yo siempre he cogido las cosas productivas de mi vida. Para mí es insignificante lo que pueda opinar o decir cualquier persona sobre mi trabajo, no le tomo importancia, no tomo importancia a opiniones y tonterías que no me suman”, señaló Guillén al citado medio.

Asimismo, la presentadora de televisión también aseguró que ella prefiere trabajar “sin hacer bulla” para evitar exponer su vida privada. Finalmente, destacó que Panamericana es un “canal de prestigio”, por lo que se siente orgullosa.

“Yo soy perfil bajo, yo trabajo sin hacer bulla, no expongo mi vida privada, no tendría por qué estar respondiendo y mucho menos estresándome. Es insignificante todo lo que haya pasado en ese tema. Yo sí quiero resaltar que el ser malagradecidos en la vida nos va a pasar factura”, aclaró.

Como se recuerda, hace algunas semanas Melissa Paredes dejó entrever que su salida del programa “Préndete”, que conducía junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, fue debido al proceso que había iniciado en contra de Lady Guillén.

Melissa Paredes sorprendió a sus seguidores tras compartir un video y unas fotos donde muestra su anillo de compromiso con su actual pareja Anthony Aranda. (Fuente: @melissapareds)