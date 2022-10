La cantante peruana Leslie Shaw sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que se comprometió con El Prefe, joven reguetonero cubano con quien mantiene una relación desde hace más de un año.

A través de sus stories de Instagram, la cantante de 33 años compartió fotografías inéditas que muestran como fue su pedida de mano y el romántico mensaje que le dedicó su prometido.

“Dijo que sí, te amo mucho, hay boda. Mi compañera de vida, no puedo estar más feliz”, escribió El Prefe junto a una publicación en la que muestra a Leslie Shaw, notablemente emocionada, luciendo su anillo de compromiso.

Leslie Shaw anunció que se comprometió con su novio 13 años menor que ella. (Foto: Captura de IG)

Como se recuerda, Leslie Shaw y El Prefe empezaron su relación a mediados del 2021. En septiembre de dicho año, los cantantes fueron captados besándose durante una fiesta. Días después, confirmaron su romance.

En una pasada entrevista con El Comercio, Leslie Shaw elogió a El Prefe y aseguró que es un joven “muy tranquilo” que “no pone límites y me deja ser”.

“Yo soy muy libre y él me entiende muy bien porque confía en mí, es artista como yo entonces hacemos canciones juntos, vamos a fiestas y tenemos los mismos intereses, por eso hemos conectado muy bien. Él es muy seguro de si mismo, no es muy celoso y no le molesta que yo sea sexy, nos complementamos muy bien y así vamos a seguir”, contó Shaw.