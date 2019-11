De sus inicios en el humor, a los 16 años, Manolo Rojas guarda aleccionadoras vivencias. Debutó actuando bajo la carpa de un circo, luego se mudó a la calle, un lugar hostil que le dio más de lo que esperaba: “maestros” de la comicidad que marcaron su ascenso a la televisión. En ese escenario aprendió a confiar en sí mismo y perseguir sus sueños.

“Me inicié en el circo de unos primos, en Las águilas humanas; luego emprendí el teatro de la calle, en Chincha, junto a comediantes como Willy Hurtado, Nicho Ortiz, Cachay, Tripita, ‘El Chorry’, Cascarita.... Tengo gratos recuerdos de esa época, una gran historia de emprendimiento que algún día contaré en un libro”, señala el humorista nacional.

Manolo Rojas entrevistando al exfutbolista Roberto 'Chorri' Palacios. (Foto: Difusión)

-¿Qué fue lo más difícil de trabajar en la calle?

Pedir colaboración, ja,ja,ja. Tienes que ser muy bueno para trabajar en la calle, porque primero hay que llamar la atención de las personas y segundo, lograr que se queden pese al temor de que les roben. La calle es dura.

Manolo compartiendo entre amigos. (Foto: Difusión)





-¿Qué lecciones te dio ese escenario?

Aprendí a ir detrás de mis sueños, a confiar en mí mismo, a nunca rendirme, y Tripita me enseñó que la misión de un comediante es dar un mensaje a través del humor. En sus presentaciones siempre lo hacía y la gente se lo agradecía. Una vez nos llevaron a la comisaría cuando estábamos haciendo nuestra rutina en la Plaza San Martín, y el comisario que de muchacho había visto el espectáculo de Tripita llamó a los policías para contarles que logró ascender en la vida, gracias a los consejos que le dio Castellano Rojas.

ORÍGENES EN TV

-¿Cómo llegaste a la televisión?

El 'Brother Pablo’ me abrió las puertas de la TV. Una vez que mi nombre empezó a sonar después de que hice esa imitación en el programa del ‘Ronco’ Gámez, intenté ingresar a “Risas y salsa”, que en ese entonces era el programa más exitoso de la TV nacional, pero en dos oportunidades me sacaron. Recién en el tercer intento quedé como parte del elenco oficial. El señor Óscar Becerra, exgerente de Panamericana TV, fue quien me dio la oportunidad, él me descubrió. Luego vinieron programas como “Los amigos de la risa”, “Risas de América”, entre otros.

El 'Brother Pablo' junto al desaparecido Hermano Pablo (Pablo Finkenbinder). (Foto: Agencia)

Manolo Rojas junto al elenco de "Los amigos de la risa". (Foto: Difusión)

-Celebras 30 años en la televisión. ¿Cómo llegas a esta etapa de tu carrera?

Llego tranquilo, ahora hago ejercicios, leo libros de autoayuda para encontrar paz interior y ya va a ser un año que no tomo. Desde que entré a “Los Chistosos”, hace diez años, mi vida cambió por completo. Estar al lado de Guillermo Rossini, Hernán Vidaurre y Giovanna Castro en una radio donde hay disciplina, te obliga a ser una persona correcta.

Manolo junto a otros cómicos peruanos en el programa de Jaime Bayly en Miami. (Foto: Difusión)

-¿Cómo era tu vida antes?

He tenido una vida muy fregada, muy movida, me daba contra los muros, me salía de la pista. Pero sí tuve mucha disciplina en cuanto a cumplir con mis trabajos, nunca llegué tarde ni dejé colgado algún contrato.

-¿Qué te llevó a darte contra los muros?

Tenía 26 años, te va muy bien, te desubicas, crees que ya triunfaste y te juntas con personas que lo único que hacen es engrandecer más el ego negativo. No supe decir “no”, me dejé llevar por la corriente; pero nunca perdí la humildad.

-¿En esa etapa descuidaste también tu entorno familiar?

A mis hijos nunca les ha faltado nada, mi hijo mayor terminó de estudiar negocios internacionales y la segunda está por terminar la carrera de estomatología. La mamá de mis hijos siempre me dice: “eres buen padre, pero mal esposo”. Y, sí, reconozco que fui mal esposo, el peor, y pedí perdón por eso. Para poder emprender una nueva etapa en la vida hay que reconocer nuestros errores.

-Estás haciendo televisión, radio y darás vida a un entrenador de box en la serie“Llauca”, ¿qué meta tienes pendiente alcanzar?

Me voy a inclinar por la gastronómica, abriré un restaurante en Huaral, mi tierra.

-¿Tienes pensado también volver a postular a la alcaldía de Huaral?

En la política hay mucha corrupción, todo está manipulado, perdí mucho dinero las dos veces que postulé. Lamentablemente, la política es buena, los malos son los políticos.

DE ANIVERSARIO

Manolo Rojas celebra 30 años de vida artística este jueves 21 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco, donde lo acompañarán Fernando Armas, ‘La Chola Chabuca’, Arturo Álvarez, Dany Rosales, Silvia Bardales, ‘Ronco’ Gámez, Patricia Alquinta, entre otros artistas.