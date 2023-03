La conductora criticó duramente que invitaran a su magazine matutino a Rafael Cardozo cuando ellos lo tenían previsto como invitado para su show. Es más, preciso que existía una promoción que se difundía por las pantallas de América Televisión.

“Hoy supuestamente mi invitado era Rafael Cardozo, todo el mundo lo esperaba acá. La promo la habíamos lanzado desde el jueves creo, pero de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana. Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo... eso no me sorprende”, dijo María Pía

Con el apoyo de ‘La Carlota’, Pía Copello cuestionó al modelo brasileño por aceptar una invitación por dinero cuando se había comprometido con ellos.

Según dijo, lo más preocupante es que esto ocurra con programas del mismo canal, dando a entender que no existía un respeto por el trabajo de los compañeros del canal.