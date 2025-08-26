Pamela Franco sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al compartir fotografías de su reciente viaje a Ecuador, país al que llegó para disfrutar de unos días al lado de su pareja, el futbolista Christian Cueva. Por si fuera poco, la intérprete de “Dile la verdad” también posó con la camiseta del club ecuatoriano Emelec.

A través de sus stories de Instagram, Pamela Franco posó al lado de Christian Cueva y acompañó la postal con un breve, pero romántico mensaje de amor.

“Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos. Te amo mi vida. Qué nadie apague tu luz”, escribió Pamela Franco sobre su primera fotografía.

Pamela Franco protagonizó romántico reencuentro con Christian Cueva en Ecuador. (Foto: Captura de IG)

“Te amo. Hasta el fin del mundo, Christian Cueva”, añadió en una nueva fotografía, en la que aparece besando al futbolista. La tierna imagen está acompañada del emoji de un corazón.

La llegada de Pamela Franco a Ecuador no ha pasado desapercibida por los seguidores de la cantante, quien en sus redes sociales compartió detalles de su visita al país norteño. Una de las imágenes que más llamó la atención es una en la que luce la camiseta del club Emelec, equipo en el que juega Christian Cueva.

De esta manera, Pamela Franco pone punto final a las especulaciones de una presunta ruptura sentimental con Christian Cueva. Ya hace algunas semanas había adelantado que pronto visitaría al futbolista que milita en el extranjero.