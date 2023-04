Verónica Linares anunció que pronto se casará con el padre de sus hijos, Alfredo Rivera, tras más de 10 años de relación y una de las más felices es su amiga Rebeca Escribens. La conductora de espectáculos sorprendió a la periodista con una fiesta de despedida de soltera.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de “América espectáculos” mostró los detalles de cómo se llevó a cabo el evento. Según mostró Escribens, los invitados usaron polos negros con la frase “Bride Squad (Escuadrón de la Novia)” y la esperaron sujetando globos en tonalidades doradas dentro de un departamento.

“Vero, por fin legalizaste. Cheers (salud)”, escribió en la red social.

Verónica Linares teme que su acosador se aparezca en el día de su boda

La periodista brindó una entrevista exclusiva para el programa “Estás en todas” en donde expresó sentirse preocupada luego que las autoridades pongan en libertad a Winston Manrique Canales, hombre que fue detenido por acosarla y amenazar de muerte a su esposo.

La periodista explicó que Winston no puede ser detenido debido a que es una persona que sufre de “una alteración psiquiátrica” y cuenta con su carnet de CONADIS. Sin embargo, el sujeto se ha presentado en varias ocasiones a buscarla en su domicilio.

“Al inicio no le hacía caso, me mandaba besos y me gritaba: ‘Te amo’. Él tiene un curador, o sea es una persona declarada inimputable, no podemos decir que hizo un delito. No puede ser sentenciada porque es una persona vulnerable”, comentó en un inicio.

En otro momento, la compañera de Federico Salazar sostuvo que teme que su acosador se presente en su boda.

“En enero volvió a llegar a mi casa. La semana que reparto los partes de mi matrimonio se apareció, como si le hubiera llegado el parte matrimonial y yo tenía en mente y ya había hablado con mi familia si se aparece en mi matrimonio”, manifestó.