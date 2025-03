Reimond Manco ha vuelto a ser noticia, pero no por su reciente incorporación a la temporada “El gran chef famosos: Extremo”, sino porque fue mencionado en “El valor de la verdad” por Shirley Arica, modelo que aseguró que el futbolista la invitó a Chiclayo cuando él jugaba en dicha ciudad. Al respecto, ‘Rei’ aclaró lo sucedido.

En una reciente transmisión en vivo, Manco contó que, hace varios años, él conoció a Shirley Arica, pero no porque la haya invitado a Chiclayo, sino que fue ella quien contactó a un conocido suyo porque habían cancelado su desfile y no tenía donde quedarse a dormir.

“Estaba con mis amigos y me escribe un amigo que estudió con ella, y me dice que Shirley había ido a Chiclayo para un desfile y que le cancelaron, que no tenía donde quedarse porque su vuelo salía a las 3 de la mañana y al final ella me dice ‘quiero ir al centro comercial’”, explicó Manco.

“Me llama una amiga de ella y me dice ‘te está sembrando’… Nos despedimos y le dije ‘eso no se hace’, y se fue, así fue… Nunca le respondí, esa fue la realidad de las cosas, la única verdad”, agregó el futbolista.

¿Qué dijo Shirley Arica sobre Reimond Manco?

En la reciente edición de “El valor de la verdad”, Shirley Arica reveló que ‘sembró’ a Reimond Manco en el recordado ampay que la catapultó a la fama en 2010. El hecho ocurrió cuando ‘Rei’ jugaba en el Juan Aurich de Chiclayo.

Según dijo Shirley Arica, esto fue planeado como venganza porque el futbolista la había engañado con otra mujer en una fiesta de Año Nuevo. Ella viajó hasta la ciudad norteña por invitación de Manco, a quien habría convencido para caminar por la calle, donde finalmente ya tenía personas esperando para grabarlos.

