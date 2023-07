Farik Grippa y Sergio George están involucrados en un problema legal después de que el cantante prescindiera del contrato con Chim Pum Music tras alegar que buscaba expandir su carrera musical pues esta se había estancado por culpa del productor musical.

“Cuando Sergio me llamó, fue una ilusión enorme, casi me pongo en lágrimas. Tú, como ser humano y como artista, te emocionas, te dices: ‘Todo lo que has estado trabajando por fin tiene sentido’. Me dijo que no tuviera dudas, que el contrato era muy grande, que había toda una inversión y herramientas para llevar mi carrera a lo que yo iba buscando”, contó en “Magaly TV, la firme”.

Sin embargo, según el George el único responsable de sabotear su carrera sería el mismo cantante, ya que se niega a pagar la multa correspondiente para poder zafarse del contrato.

“Yo quiero decirle a Farik, y todos los artistas, que todo lo que se hace en redes sociales se refleja en internet. Si no te conocen en Miami y Estados Unidos van a entrar a buscar tu nombre (...) Nadie va querer trabajar contigo, nadie quiere problemas”, manifestó.

“Hay que tener cuidado con decisiones que te van a costar tu carrera (...) Para mí, esto no es bronca y esto se va solucionar”, afirmó brindando un consejo a Farik.