En una entrevista para el canal de Yotube de su amigo Choca Mandros, la popular influencer confesó sus razones para permitir que su hijo de 9 años viva con su padre en España y no con ella en México.

“Yo siempre, en todos los años que hemos compartido juntos, públicamente lo he dicho que siempre has sido una buena mamá, pese a que se te criticó mucho por el hecho de que tu hijo se fue a vivir a España. Dijeron que era porque te fuiste a vivir la vida loca, pero ¿Por qué fue?”, consultó el conductor de “Estás en todas” a Sheyla Rojas.

La ex figura televisiva afirmó que esta decisión la tomó en 2020, en el auge de la pandemia del COVID-19, cuando se vio envuelta en la polémica por las imágenes en las que aparecía besando al futbolista Luis Advíncula.

“Yo estaba sin trabajo, mi hijo estudiaba encerrado. Cuando empezó la pandemia, Antonio (Pavón) siempre me decía que lo mande a España, que acá es mejor. Mi hijo estudió un año encerrado, no quería salir ni al parque, no quería ir a ningún lado”, inició.

“Cuando pasó todo lo que pasó, en realidad, yo no quería volver a Perú, yo no podía llevarlo a España, solo dejaban a entrar a personas con pasaporte, entonces Antonio tenía que venir a llevárselo, y dije ‘¿para qué yo ir al Perú? ¿para tener todo el acoso de la prensa?’”, recordó Sheyla Rojas, quien fue tendencia durante bastante tiempo en redes luego de que se difundieran unos chats donde afirmaba que su próxima pareja “tenía que dejarla coja”, por lo que fue acosada en redes sociales.

Según la ex chica reality, otro de los motivos que la impulsó fue que su hijo ya estaba grande y estaba “en la etapa donde necesita más del papá que de la mamá”. Sin embargo, pese a todo afirmó que se le hizo muy difícil alejarse de su hijo e incluso llegó a tomar calmantes para poder conciliar el sueño y que todo lo hizo para que su hijo estuviese tranquilo.