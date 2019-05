Vanessa Terkes y George Forsyth se separan: su historia de amor en imágenes

A ocho meses de casarse por la Iglesia, Vanessa Terkes confirmó su separación de George Forsyth mediante un comunicado. Esto, luego de semanas de especulaciones acerca del deterioro en la relación de la pareja.

"Quiero comentarles que en mi matrimonio como con mi esposo siempre entregué amor, tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar. Lamentablemente, asuntos muy internos y privados de pareja, hacen que hoy tome la triste decisión de separarme en pro de mi tranquilidad emocional", se lee en el comunicado emitido por Terkes.

El anuncio de la Vanessa Terkes llegó por sorpresa pues hace solo cuatro días de emitido el comunicado, la actriz compartió un cariñoso mensaje de amor que el actual alcalde de La Victoria le envió con motivo del estreno del programa radial de esta en una radio local.

"Hola, hermosa. Quiero aprovechar estos momentos para felicitarte por esta nueva etapa en tu vida, sé que ya lo has hecho antes con mucho éxito y la vas a volver a romper. Tienes la oportunidad de dirigirte nuevamente a todos los peruanos y transmitirles mucha paz, mucho amor, porque tú tienes esa forma de ser, esa sencillez, y por eso es que todos te quieren. Sé que te irá espectacular, te voy a estar escuchando", se le oye decir a Forsyth en la grabación compartida también por ella en Instagram.



Además, tan solo hace diez días, envió un contundente mensaje a todos aquellos que venían especulando sobre su estado civil y su relación con el actual alcalde de La Victoria.

"Nombre: Vanessa Cvjetka Terkes Rachitoff.

Signo: Piscis con ascendente en Acuario.

Comida preferida: Ceviche mixto.

Color favorito: Azul y toda su gama.

Animal con el que te identificas: Caballo.

Estado civil: Casada

Estado emocional: Muy feliz

Frase del día: Grande es aquel que para brillar no necesita apagar luces ajenas", escribió Terkes junto a una fotografía suya donde luce sumamente feliz.

SU HISTORIA DE AMOR

Vanessa Terkes y George Forsyth se conocieron en 2017, cuando ambos formaban parte de "El Dorado", el reality de competencias de Latina.

A finales del ese mismo año, los dos fueron captados muy románticos cenando en la ciudad del Cusco y, como suele suceder con personajes públicos como ellos, la prensa y sus seguidores en redes empezaron a especular sobre una posible relación sentimental entre ambos.

Sin más remedio que aceptar lo innegable, Vanessa Terkes y George Forsyth confirmaron su amor con una imagen de ambos besándose en un impecable atardecer en México.

A los pocos meses, la actriz confesó que se había comprometido con el ex arquero de Alianza Lima. El amor se hizo evidente entre ambos y todo quedó resumido en esta frase del ex arquero de Alianza Lima: "Es la persona indicada".

Así, el 3 de enero de 2018, Terkes y Forsyth la pareja comparte una imagen de su pedida de mano frente a una playa de México.

Tras su matrimonio celebrado en agosto del año pasado, y en medio de una época electoral que terminó con encumbrar a Forsyth a la alcaldía de La Victoria, la pareja comenzó a partir de ese momento, cuando el ex futbolista asume su nueva función pública, a batallar con los rumores de una posible separación.

Aún así, los mensajes de apoyo de ambos, compartidos en sus redes sociales, trataban de desmentir todo tipo de especulaciones.

Uno de esos mensajes fue el que Forsyth envió a Terkes en febrero pasado, con motivo del Día de San Valentín. "Solo me queda agradecerte por empujarme a seguir luchando cuando las cosas parecen imposibles, por siempre estar ahí cuando te necesito, por preocuparte en alimentarme cuando se me olvida comer, por dar todo de ti para los demás a cambio de absolutamente nada y por miles de cosas más. ¡Eres una persona realmente maravillosa! Te amo, Vanessa Terkes", añadió el alcalde victoriano.", escribió el ex deportista.

En la galería que abre esta nota, un resumen en imágenes de algunas de las instantáneas compartidas por Vanessa Terkes y George Forsyth en sus redes sociales durante los aproximadamente dos años que duró su relación.