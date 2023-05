Blake Lively siempre se ha robado las miradas de todos en cada una de las alfombras rojas de la Met Gala a las que asistió, pues sus icónicos vestidos siempre han deslumbrado. Además, junto con Ryan Reynolds han sido una de las pocas parejas que ha logrado romper con las maldiciones de este evento benéfico.

Sin embargo, este año no nos impresionará con su look, ya que será una de las grandes ausentes, pues confirmó que no asistirá a la gala. Durante la gran reapertura de Tiffany & Co. Fifth Avenue en la ciudad de Nueva York, la recordada protagonista de ‘Gossip Girl’ dijo que no irá.

“No estaré presente, pero estaré observando”, dijo Blake Lively a People. Después de que varios periodistas le recordaran su look del Met Gala del año pasado, que fue uno de los favoritos, atinó a decir en broma: “Gracias, eso es muy dulce. Lo usaré en mi sofá el lunes”.

Desde el 2008, la actriz ha aparecido en el evento de manera regular. Algunos vestidos que ha usado han sido de grandes marcas de diseñadores, como Versace, Chanel, Gucci, Burberry y más.

¿Las Kardashian-Jenner asistirán al Met Gala este año?

Las Kardashians no asistirán a este evento después de que protagonizarán una serie de titulares polémicos por su presencia en la edición pasada. De acuerdo con los organizadores del evento, Anna Wintour, editora en jefe de la reconocida revista Vogue, está haciendo varios recortes en la lista de invitados y, al parecer, la familia no está incluida.

A pesar de que medios internacionales como Page Six e Insiders no han dado más detalle de la ausencia de las Kardashians, tiene mucho que ver con sus momentos que acaparan las portadas como Kim, que utilizó el vestido de Marilyn Monroe en el 2022.

A pesar de ello, el vocero de la familia liderada por Kris Jenner ha negado este rumor debido a que todos los años han sido invitadas. Para saber si la información es real, tenemos que esperar hasta el 1 de mayo para saber si están en la lista de invitadas de Anna Wintour.