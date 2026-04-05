Un juez federal de Nueva York desestimó la mayoría de las acusaciones en la demanda por acoso sexual interpuesta por la actriz Blake Lively contra el actor y director Justin Baldoni en 2024.

En su fallo judicial, el magistrado Lewis J. Liman desestimó diez de las trece acusaciones vertidas por Lively contra Baldoni, entre ellas acoso, difamación y conspiración, y mantuvo las de incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias.

Liman indicó que Lively se basaba en su demanda en una ley de acoso sexual de California, cuando los hechos de los que acusa a su compañero tuvieron lugar presuntamente en Nueva Jersey, en un estudio donde se grabaron algunas escenas de la película “It Ends With Us”.

Juez desestima diversas acusaciones de la Blake Lively contra Justin Baldoni. (Foto: Sony Picture)

El juez indicó no obstante que “hay ciertas conductas (de Baldoni) que, podría considerarse, traspasaron los límites”.

“Hay límites en la respuesta que el acusado puede dar ante las denuncias de acoso. Llega un momento en que (Baldoni) deja de limitarse a defenderse y empieza a tomar medidas que un jurado razonable podría considerar una represalia por el hecho de que la denunciante presentara las acusaciones”, subrayó.

Lively y Baldoni, compañeros de reparto en la película “It Ends With Us”, se enfrentarán en un juicio el próximo 18 de mayo en un tribunal de Manhattan.

La actriz demandó a Baldoni por comportamiento inapropiado durante el rodaje y por presuntamente llevar a cabo una campaña de desprestigio en represalia, unas acusaciones que él ha negado desde el principio.

Blake Lively como Lily Bloom y Justin Baldoni como Ryle Kincaid en la película romántica "It Ends With Us" (Foto: Sony Pictures )

Baldoni contrademandó a Lively por 400 millones de dólares, pero un juez desestimó esa causa el pasado 9 de junio, al igual que su demanda por difamación de 250 millones de dólares contra The New York Times, medio que publicó las acusaciones de Lively.

Según documentos judiciales divulgados el pasado noviembre, Lively estima en 161 millones de dólares sus pérdidas por esta presunta campaña de descrédito.