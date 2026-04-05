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Juez desestima diversas acusaciones de la Blake Lively contra Justin Baldoni. (Foto: AFP)
Juez desestima diversas acusaciones de la Blake Lively contra Justin Baldoni. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Un juez federal de Nueva York desestimó la mayoría de las acusaciones en la demanda por acoso sexual interpuesta por la actriz Blake Lively contra el actor y director Justin Baldoni en 2024.

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