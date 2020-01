La carrera de Dean-Charles Chapman está sufriendo un meteórico ascenso, a diferencia de su hasta ahora más popular personaje, Tommen Baratheon de “Game of Thrones”, quien tras llegar al trono sufrió una estrepitosa, aunque autoinflingida, caída.

Y es que el actor de 22 años acaba de protagonizar una de las películas más importantes del año. Nos referimos a “1917” de Sam Mendes, una película ambientada en la Primera Guerra Mundial que ve a Chapman junto a George MacKay como dos cabos británicos que tienen como misión cruzar kilómetros de tierra enemiga para detener una trampa alemana.

La cinta ha tenido un inesperado éxito en esta temporada de premios, ganando los premios a Mejor película y Mejor director. Además, llega a los Oscar 2020 con bastantes posibilidades de llevarse una estatuilla, ostentando 10 nominaciones.

El éxito reciente de Chapman no ha sido fortuito, sino fruto de una larga carrera que comenzó cuando el artista tenía 8 años, como parte del elenco de la puesta en escena "Billy Elliot the Musica" en West End, logrando entre 2009 y 2011 el papel protagónico del epónimo protagonista.

También participó en papeles menores de series como "Casualty" (2007), "Cuckoo" (2012), antes de llegar el papel protagónico en "The Revolting World of Stanley Brown" (2012), programa que duró 13 episodios.

En 2013 participó en la miniserie "The White Queen" de BBC en el papel de Richard Grey. También entró a la serie que lo hizo famoso: "Game of Thrones". Curiosamente, su papel inicial no fue Tommen Baratheon, sino Martyn Lannister. No sería hasta el próximo año en que Chapman tomaría el papel del 'niño rey'. Ese mismo año también aparecería en la serie de misterio "Glue", seguiría con "Ripper Street" (2015), "Will" (2017) y un papel secundario en el cancelado programa de AMC "Into the Badlands" (2018).

Su carrera cinematográfica comenzó también en 2014, apareciendo en el thriller "Before I Go to Sleep". Aparecería también en "Man Up" (2015) junto a Simon Pegg y "Breathe" con Andrew Garfield. También tendría papeles menores en "The Commuter" (2018) y "Blinded by the Light" (2019). Ese mismo año sería parte del elenco de "The King", una película dirigida por David Michôd y producida por Netflix en la que toma el rol de Tomás Plantagenet.

Con “1917” Chapman toma el papel protagónico con las dos manos, mostrando que tiene lo necesario para ser el protagonista de su propia historia. Veamos lo que el futuro le depara.

