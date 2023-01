Jazmín Pinedo, después de varios meses de compartir con sus seguidores el día a día de cómo iba en sus estudios de publicidad, anunció que llegó el momento de su graduación. La conductora de ‘+Espectáculos’ contó en su cuenta de Instagram que se encontraba redactando el discurso para esta etapa que culmina su carrera universitaria.

La exparticipante de ‘Esto es Guerra’ fue la encargada de dar el discurso de graduación, donde resaltó que, aunque después de muchos años logró culminarlo, los sueños se tienen que cumplir.

“Si decidiéramos pasar en una especie de película rápida todo lo que vivimos, sentimos o experimentamos para llegar hasta aquí, seguramente todo aquello terminaría en un bello suspiro, lleno de satisfacción y seguramente mucho orgullo”, leyó las primeras líneas de su discurso.

“Recuerdo cuando entré por primera vez con el sueño de convertirme en una publicista, como muchos de ustedes, en mi caso era mucho más joven y tenía mucho más tiempo, aún así no fue sencillo mientras me repartía entre mi trabajo como modelo y mi sueño de ser una profesional en el rubro. En aquel entonces la vida me llevó por otro camino, que seguro algunos aquí conocen, pero siempre supe que los sueños están para cumplirse y no dejarse a medias guardados en un baúl. Después de muchos años decidí terminar mi carrera motivada de una manera diferente, ya no solo era el de culminar un sueño y el de alcanzar un objetivo, sino el de ser un ejemplo para mi hija”, agregó.

MIRA AQUÍ EL VIDEO Jazmín Pinedo se gradúa como publicista

Además, en sus historias de Instagram compartió algunas fotos y videos junto a sus compañeros y su hija.

Jazmín Pinedo se enamoró nuevamente

A Jazmín Pinedo no solo le va bien en lo profesional y lo académico, pues en el ámbito sentimental también le va excelente. Hace unos días, la conductora confirmó que se está dando una oportunidad en el amor con el empresario uruguayo Pedro Araujo.