La empresaria Melissa Klug dejó en claro que el viaje que ha realizado a Tailandia con su novio, Jesús Barco, fue un regalo del futbolista por sus dos años de relación.

Así lo reveló al programa ‘América hoy’, para el que dio una entrevista vía Internet, desde Tailandia, dónde aún se encuentra con su pareja disfrutando al máximo de los exóticos escenarios de estas tierras.

“Esto fue un regalo que me hizo Jesús por los dos años que cumplimos, eso fue en setiembre, él ya tenía los pasajes comprados y todo. Yo no he gastado ni un sol, todo fue un regalo de Jesús... Se puede ahorrar”, contó Melissa Klug, quien engríe a sus seguidores con imágenes de los parajes que visita en Tailandia.

“Cuando cumplimos dos años me dijo, ya tengo todo planificado para (la celebración). Yo siempre he deseado venir acá. Es más, siempre les pedía a mis hijas: ‘Cuando trabajen me regalan un pasaje para irme, no importan yo sola, a Tailandia’. Cuando cumplimos dos años, él me dijo: ‘tus sueños se van a cumplir, así que nos vamos a Tailandia’”, añadió desde las tierras tailandesas.

Melissa Klug y Jesús Barco acaban de cumplir dos años como pareja. El año pasado, el futbolista le pidió la mano a la empresaria y sus seguidores están esperando que llegue el día en el que Melissa y Jesús suban al altar. A lo que ella aclaró que será una boda muy íntima, donde solo su familia estará invitada.