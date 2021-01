Conforme a los criterios de Saber más

El circuito gastronómico local vive su momento más complejo: estrictos protocolos de bioseguridad, aforos reducidos, cartas replanteadas e incluso reestructuración de la experiencia culinaria es el gran reto que en estos tiempos asumen empresarios gastronómicos, jefes de cocina y sus equipos. Es un escenario muy distinto al que durante años presentó la celebrada gastronomía peruana, y por eso, hoy más que nunca, es fundamental que los comensales y público en general sepan qué sucede alrededor del fogón de cada uno de los restaurantes. Nora Sugobono, periodista de la revista Somos y cronista especializada en temas gastronómicos, es quien sale en busca de respuestas a través de “En la cocina”, programa que a partir de hoy, y cada martes a las 7:30 p.m., emitirá Canal J a través de Movistar TV y Claro TV.

El espacio gastronómico es un proyecto generado y grabado en medio de la pandemia por el COVID-19. Contempla 24 episodios en los que veremos a Nora visitando uno a uno los locales que forman parte del circuito gastronómico del Jockey Plaza. Según fuentes de la producción de “En la cocina”, actualmente existen más de 70 formatos gastronómicos en el mall de Monterrico, entre restaurantes, cafés, heladerías, juguerías, puestos de postres y otros espacios instalados en el patio de comida y rincones del centro comercial.

A lo largo de 24 episodios que se estrenarán cada martes, la periodista gastronómica Nora Sugobono nos guiará por el circuito culinario del centro comercial Jockey Plaza. (Foto: Difusión)

La hemos visto en microprogramas en vivo para la web de El Comercio; también realizando entrevistas en el Instagram Live de @SomosElComercio durante el estado de emergencia en el país. Los lectores del Diario conocen sus reseñas a restaurantes, presentando las novedades y sugerencias para tentar el paladar. Pero esta es la primera vez que Nora asume la conducción de un programa de televisión.

“Esto es algo que nunca se me cruzó por la cabeza. Y si en algún momento yo hacía un programa de comida o lo que fuera, nunca imaginé hacerlo durante una pandemia que nos obligara -y nos sigue obligando- a reestructurar un poco costumbres tan nuestras como compartir la mesa con alguien”, nos dice Nora, periodista de esta casa editora desde 2008 y autora del libro “Mujeres con apetito” (Grijalbo, 2019).

Sobre el objetivo que persigue “En la cocina”, la especialista explica: “La idea es primero mostrar los protocolos de cada restaurante, desde el aforo, cómo es el acceso, el importante uso de mascarilla. Queremos fomentar que en los restaurantes las personas solo se quiten la mascarilla cuando llega el plato a la mesa, y no ni bien se sienten, porque ese es un error que mucha gente está cometiendo. La idea además es ver cómo se están adaptando las cocinas, cómo el rubro gastronómico sigue adelante en pandemia. Fomentar que la gente visite estas mesas teniendo la certeza de que se están respetando los protocolos. Esa es mi labor”.

La periodista gastronómica no descarta que en una próxima temporada de "En la cocina" el circuito de restaurantes se amplíe a otros distritos de la ciudad. (Foto: Difusión)

De estreno

Hoy martes, a las 7:30 p.m., Canal J estrenará el primer episodio de “En la cocina”, que al recorrer el circuito gastronómico del mall nos presentará una diversidad de formatos que en el caso del centro comercial responden a la creatividad del empresario culinario enlazada con la demanda y el gusto popular. “Son formatos pensados en consumo más masivo. No podemos hablar necesariamente de restaurantes de cocina de autor, pero sí es como una gran mesa donde se junta todo lo que le gusta a los peruanos: desde makis, hamburguesas, cebichitos, arroces, comida al paso más moderna, pokebowls”, nos dice la flamante conductora.

Así, el primer episodio de hoy estará dedicado a Makoto Sushi Bar. Nora Sugobono visita al itamae Jorge Tako Higa y Giovanni Delgado Chapoñan, quienes le contarán cómo se ha transformado la experiencia en este restaurante, que es “un local chiquito pero donde la experiencia se ha tenido que reformular a tal nivel que en una barra de sushi no te puedas sentar en la barra”, indica.

De hecho, para la experimentada periodista gastronómica abordar esta nueva faceta representa un reto lleno de nuevas vivencias, porque aunque realiza un trabajo al que está acostumbrada, lo hace en medio de una coyuntura muy distinta. “Lo que más me ha impactado es el contexto, porque no hay nadie, nadie, que no esté asustado por la pandemia y que no haya puesto todos los esfuerzos en sus locales para adaptar las experiencias. Realmente es un esfuerzo gigante. Y si bien esto sucede en todos los restaurantes de Lima, del Perú y del mundo, en el Jockey los tienes a todos cerca y ahí los puedo ver. La gente sigue yendo, por supuesto, pero hay esta sensación de que la batalla todavía no ha terminado. Eso es algo que me impacta constantemente por las condiciones en que estamos generando este contenido”, finaliza.

Sepa más

Horarios “En la Cocina” : estreno martes 7:30 p.m. (repeticiones jueves 7:30 p.m.).

: estreno martes 7:30 p.m. (repeticiones jueves 7:30 p.m.). Canal J : Movistar TV canal 23 (771 HD) y Claro TV canal 6 (507 HD).

: Movistar TV canal 23 (771 HD) y Claro TV canal 6 (507 HD). Otros estrenos de la semana: “VidaJ” (conducido por Eduardo Pinillos y Linda Suzetty), “El Club” (Renato Rueda, Blanca Segura y Hugo Lezama), “Amos de casa” (Jennifer Junek y Marco Limaymanta) y “Como en casa” (María Luisa Sosa).

VEA EL VIDEO