Desde hace buen tiempo hablamos de lo que las mujeres hacemos en gastronomía, de lo que se cocina en nuestras cabezas. Y en la de Nora Sugobono (Lima, 1985), entre otras cosas, a inicios de este año empezó a gestarse algo que aporta a este empeño por visibilizar la presencia femenina en la escena culinaria: “Mujeres con apetito”, un libro que entremezcla en sus páginas historias de vida y recetas. La publicación del sello Grijalbo (Penguin Random House) se presentará este miércoles 4, a las 7 p.m., en la Feria del Libro Ricardo Palma.

En las ilustraciones de Diana Kisner que acompañan cada uno de los capítulos, mujeres exitosas, de labios rojos y rostro feliz, miran al mundo con ganas siempre de más. En cada escrito, la periodista de Somos reconstruye la vida de las protagonistas destacando detalles que van más allá de un perfil. “Este libro nace con la idea de explicar, analizar, despiezar todas las aristas que confluyen en la relación que las mujeres tenemos con la comida. Cómo nos inspira, nos nutre, nos sirve como un medio de dar cariño y de alimentar a los nuestros. Cómo nos lleva al gozo, nos abre caminos o representa la continuidad de nuestro legado familiar. Cómo nos genera un conflicto eterno con nuestros cuerpos, incluso”, nos dice Nora.

Desde cocineras como Marisa Guiulfo, Mónica Huerta o Elena Santos hasta la terapista sexual Raquel Rottman, pasando por periodistas como Paola Miglio y la propia Kisner, Nora eligió a 15 mujeres como protagonistas en una escena donde la paridad de género en los titulares no es la que quisiéramos. “A las mujeres nos cuesta encontrar un lugar para nosotras mismas en la palestra –reconoce la periodista–. A veces porque la presencia masculina es tan dominante que no hay espacio para más; otras, porque no nos permiten, ni nos permitimos, llegar a la cima; y en otras porque, a veces, nos olvidamos de que los protagonistas no nacen, sino se hacen”. Pero las cosas van cambiando, poco a poco, y la lista que la periodista creó al momento de pensar en “Mujeres con apetito” lo demuestra: cocineras, productoras, escritoras… cada vez son más las que destacan.

El libro será presentado el miércoles 4, a las 7 p.m. en la feria Ricardo Palma de Miraflores. Comentarán Diana Kisner, Paloma Casanave y Elena Santos.

—Historias que nutren—

“No es un libro de cocina, sino son historias de vida donde el hilo conductor es la gastronomía”, ha dicho la autora. Y es quizá bajo esta búsqueda que cada relato siembra en el lector una mirada hacia esa otra esfera que conecta la práctica cotidiana del comer con lo que somos, y cómo ello puede, incluso, reafirmar nuestras fortalezas. Alimentar el todo.

Para Thalía Talavera, cuarto eslabón que conecta cinco generaciones de mujeres, en esta vida que se come bocado a bocado, hay un sabor final que quisiera que deje su historia: “Nadie más que uno mismo es quien decide qué es lo mejor y cuáles son los ingredientes que necesitamos para ser feliz y salir adelante”. Para Martha Palacios, mujer incansable y de metas claras, es la importancia de la perseverancia lo que podría aportar al lector: “Aprender cada día el valor de las cosas, como me enseñaron mis padres; y la puntualidad, tratar siempre de llegar a la perfección y seguir adelante, pase lo que pase, como aprendí con los japoneses. Ahora todo eso me sirve y son valores con los que educo y enseño a mi hijo”.

Cada encuentro con estas 15 mujeres, cada charla, significó para Nora Sugobono una conexión profunda consigo misma, y lo señala mientras entreteje cada relato. “Es reconfortante saber que en este camino en común tener apetito, ganas, pasión, ambición por más, es algo que nos une y nos fortalece”, dice. Más similitudes que diferencias, porque en la mesa todo se comparte.

