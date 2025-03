Ante los cuestionamientos que recibió tras participar en una reunión con autoridades del Gobierno antes de la ‘Marcha por la Paz’, programada al 21 de marzo, Sergio Romero, conocido como Chechito, negó haber pactado con políticos y afirmó que “nadie se vendió”.

En sus redes sociales, el cantante emitió un comunicado en el que desmintió haber negociado su postura contra la inseguridad, en respuesta a las críticas que sugerían lo contrario.

“¡Nadie fue comprado! ¡Vengo haciendo muchas declaraciones de las cuales ya estoy harto! Si hoy tuve una reunión, no quiere decir que ya no estoy con el pueblo, porque pido no por mí, por todos nosotros" , escribió.

Chechito se pronuncia tras críticas por reunirse con autoridades antes de la marcha contra la inseguridad | Foto: Instagram

Chechito detalla acuerdos tras reunión con autoridades

De ese modo, Chechito señaló que las autoridades escucharon sus exigencias ante el incremento de extorsiones y sicariato en el país. Asimismo, mencionó que “la Policía Nacional estaba trabajando” en la lucha contra el crimen.

La reunión fue convocada por la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, y contó con la participación del director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Marco Conde Cuéllar.

Al encuentro asistieron diversos artistas, entre ellos representantes de Grupo 5, Orquesta Candela, La China de la Salsa, así como Estanis Mogollón y Armando Massé, representantes de la Apdayc.

“Hemos expresado nuestro punto de vista, han escuchado nuestras preocupaciones y nos han proporcionado algunos contactos para comunicarnos directamente”, declaró Romero tras la reunión.

Además, el cantante reveló que enfrentó extorsiones en el pasado, y debido a la creciente inseguridad, ha decidido reforzar su seguridad personal.

Daniela Darcourt cuestiona la reunión

Entre las voces críticas a esta reunión estuvo la salsera Daniela Darcourt, quien manifestó su desacuerdo con la participación de artistas en la mesa de diálogo.

En una entrevista con América Hoy, la cantante expresó su sorpresa al ver la fotografía donde sus colegas aparecían junto a autoridades del Gobierno.

“Respeto la posición que las personas vayan a tomar, no solo conmigo, sino también con mis compañeros en general. Pueden decirnos lo que sea. Pero esa imagen que acaban de poner (de la reunión) es justamente lo que nosotros no hemos querido”, dijo.

Asimismo, reveló que también fue invitada, pero decidió rechazar la convocatoria para no alinearse con el Ejecutivo ni con el Congreso.