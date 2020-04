“Doctor Who” emitirá su especial de Navidad este año, como se tenía previsto. A pesar de la pandemia del coronavirus, el segmento especial y la temporada No. 13 de la serie llegarán este 2020, ya que su filmación se completó previo a la paralización de las actividades.

Pocos días antes de que el país detuviera las filmaciones por la pandemia, la BBC anunció que el especial de Navidad de este año se llamaría “Revolución de los Daleks” y mostraría The Doctor (Jodie Whittaker) y sus compañeros Graham O’Brien (Bradley Walsh), Ryan Sinclair (Tosin Cole) y Yasmin Khan (Mandip Gill) enfrentándose al mayor enemigo del Señor del Tiempo.

Sin embargo, el coronavirus puso fin a todas las filmaciones en los programas de la BBC. Afortunadamente, la actriz Mandip Gill confirmó este jueves que el especial seguirá adelante, ya que fue grabado antes de que se iniciara la paralización.

“Creo que se me permite decir que sí, el especial festivo ha sido filmado”, dijo Mandip Gill al Radio Times. "Fue pura suerte que lo hayamos filmado. Creo que es la forma en que siempre filma: filmaron el especial al mismo tiempo que la temporada 12”.

Aún así, los fanáticos probablemente tendrán que esperar más para ver la temporada 13 de la serie de ciencia ficción, pues la filmación estaba previsto para ser grabado en la segunda mitad de este año. “Las conversaciones probablemente están sucediendo en otro lugar, y todos están afectados, así que supongo que tendremos que esperar las pautas”, señaló Mandip Gill.

"Ni siquiera he preguntado, porque sé que me avisarán cuando deban hacerlo. Estoy bastante relajada en ese sentido. Tan pronto como digan sí o no, yo también lo sabré”, concluyó.

Mientras tanto, la BBC confirmó que Billie Piper y Christopher Eccleston regresarán al universo de “Doctor Who” en el nuevo spin-off multiplataforma “Time Lord Victorious”.