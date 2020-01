Creada por RuPaul y Michael Patrick King, “AJ and the Queen” es una comedia de Netflix que sigue la historia de una drag queen desdichada, Ruby Red, una de las drag queens más famosas del mundo a la que su pareja le roba todo lo que tenía, obligándole a embarcarse en un road trip por Estados Unidos en una furgoneta de 1990 con la intención de recuperar los ahorros que le robaron.

A su viaje se une un huérfano de 11 años. A medida que este dúo viaja de ciudad en ciudad, el mensaje de amor y aceptación de Ruby termina tocando a las personas y cambiando sus vidas para mejor.

“Mi personaje cría a un niño de once años, lo que me permitió revisitar mi propia infancia a nivel emocional. Para mí eso fue lo más desafiante del proyecto, como actor y como ser humano”, explicó RuPaul en una entrevista para Interview Magazine.

“AJ and the Queen” cuenta con un elenco conformado por RuPaul como Ruby Red, Izzy G. (Izzy Gaspersz) como AJ, Michael-Leon Wooley como Louis, Josh Segarra como Héctor / Damian Sanchez, Tia Carrere como Lady Danger, Katerina Tannenbaum como Brianna.

Los diez episodios de la primera temporada de la serie están disponibles en Netflix recién desde el viernes 10 de enero de 2020, pero los seguidores de RuPaul ya preguntan por una segunda entrega.

¿”AJ AND THE QUEEN” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento, la plataforma streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la comedia de RuPaul, pero por lo visto en el episodio final, donde Ruby compite en Miss Drag Estados Unidos, AJ hace preparativos para la vida en la granja, y Brianna da un gran salto de fe, la historia de Ruby y AJ podría continuar en una próxima temporada.

“AJ and the Queen” es nostálgico, pero al mismo tiempo es alentador y optimista. RuPaul lo describe como una “carta de amor a los Estados Unidos que nos prometieron cuando éramos niños. Y sí, hemos tenido ... un gran inconveniente con eso. Pero Oprah me dijo: ‘Todos pensamos que el progreso fue lineal, pero ese fue nuestro error. El progreso no es lineal. Va de lado’”, explicó a The Los Angeles Times.

Normalmente, Netflix se toma algunas semanas para evaluar la respuesta de sus usuarios, y aunque no comparte las cifras estas suelen ser determinantes a la hora de renovar o cancelar una serie. Por el momento, solo queda esperar, pero si la comedia no consigue nuevos episodios es claro que RuPaul no se detendrá.

"Drag nos ofrece la capacidad de burlarnos de la identidad y mover nuestros dedos medios hacia la jerarquía sexual que nos ha rechazado", explicó RuPaul a The Los Angeles Times.

RuPaul y Izzy G son las protagonistas de la primera temporada de "AJ and the Queen" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “AJ AND THE QUEEN”?

SI Netflix renueva “AJ and the Queen” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a inicios del 2021.