Andrés Parra recuerda su conexión al Perú: vio “Pataclaun” y admiraba a Christian Meier

Pocos actores extranjeros son tenidos en tanta estima en Perú como Andrés Parra, quien todavía es recordado por su trabajo protagónico en la telenovela “El patrón del mal”; donde interpretó al narcotraficante Pablo Escobar. A pesar de haber transcurrido ocho años desde entonces, todavía se comparten memes del personaje, todo sonriente mientras amenaza con llevar la violencia a inocentes. Pero Parra es mucho más que eso.

Este 2020, a pesar de la pandemia del Covid-19, los seguidores de Andrés Parra han podido ver al actor de 42 años en dos series de estreno creadas para plataformas de streaming: “El presidente” de Amazon Prime Video, donde interpreta al corrupto dirigente futbolístico Sergio Jadue; así como “El robo del siglo” de Netflix, producción basada en el el robo al Banco de la República de Valledupar; que generó inestabilidad en la economía colombiana.

Parra no tenía idea que ambas series se estrenarían tan cerca, lo cual se tradujo en una alta de manda de entrevistas que, en sus propias palabras, lo acercan al público.

“‘El robo del siglo’ me tiene muy orgulloso por el audiovisual colombiano, hemos madurado, estamos en un estándar muy alto, lo que pide la plataforma ya lo tenemos; de aquí en adelante no hay que bajar la guardia en ese sentido. El arte, la iluminación, la música, vestuario, maquillaje, etc. ’El robo del siglo’ le pertenece al equipo que está detrás de cámaras que ya logró un nivel genial y no hay nada que envidiar a las producciones internacionales”, sostuvo el actor en entrevista con El Comercio desde su vivienda.

LA “PERUBÓLICA”

De ser visto en Perú a trabajar en Perú hay un vuelo de ida y vuelta. Este fue el primer país fuera de Colombia donde Parra hizo cine, algo que recuerda con aprecio por “El elefante desaparecido” (2013) de Javier Fuentes-León, donde trabajó con Salvador del Solar y su compatriota, Angie Cepeda. Tiempo después, al interpretar al polémico Hugo Chávez en la telenovela “El Comandante”, también se encontró con la peruana Stephanie Cayo. “Con todos soy amigo”, nos dice.

Pero su conexión con el Perú va más allá de los trabajos hechos con representantes peruanos, pues en su juventud también tuvo acceso a la “Perubólica”; nombre con el que se conocía a la programación peruana que llegaba a su país por antenas parabólicas y que hermanó a ambos países.

“Yo crecí con lo que llamamos en Colombia ’la Perubólica’; yo me veía ’Pataclaun’, ‘Los cómicos ambulantes’, ‘Magaly TV’, ‘Señorita Laura’ (‘Laura en América’), ‘Torbellino’… y me vi en directo, salía del colegio me acuerdo, para ver el proceso de liberación de la Embajada de Japón. Eso salía en directo aquí y yo en el colegio, en el bus pensaba ’será que ya los liberaron, ¿que pasará con los rehenes?’ Eso se veía aquí en directo de las señales peruanas que llegaban aquí a Colombia. (...) Me vi un documental en Netflix de lo que fue el rescate y esa operación militar exitosa. Tengo una relación de infancia muy divertida con Perú y cuando me vuelvo actor y crezco, conocer a Christian Meire fue como conocer a Antonhy Hopkins (risas)”, cuenta Parra.

Sobre el tiempo que pasó en la capital, tiene buenos recuerdos. “Estuve en Perú solo para el rodaje y era un trabajo muy intenso, Lima me gustó mucho y fui muy feliz. Lo único que no me gustó de Lima es el tema del sol, nunca sale el sol; luego la playa está cerca, los acantilados que tienen, la comida, le gente, la ciudad es súper bonita. Siempre decía ’hombre, si saliera el sol en esta ciudad...’”.

MÁS SOBRE ’EL ROBO DEL SIGLO’, EN PALABRAS DE PARRA

“Una de las cosas que me atrajo de la historia era entrar en la cotidianidad de los personajes. Salir de ’soy malo, robo bancos’; explorar en cada personaje que lo lleva a robar un banco, cómo termina una historia, se entrelaza con otra y nos refleja tragedias humanas de cada uno”.

