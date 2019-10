Los fans de Naruto y Boruto están contentos por el último encuentro del anime. Padre e hijo se vieron las caras en el episodio 129 del anime que es considerado “relleno”, ya que es un arco especial que comenzó por el 20 aniversario del anime original basado en el trabajo de Masashi Kishimoto.

Este cuenta las aventuras de Boruto y Sasuke, quienes viajan al pasado luego de obtener un poderoso artefacto de la mano de Urashiki Otsutsuki, encontrándose con los personajes originales de la serie de Naruto, incluyendo al mismo joven Hokage cuando tenía la misma edad que su hijo.

Si bien la tortuga (el artefacto que les permitió viajar al pasado) les advirtió que no pasen mucho tiempo junto a las personas más cercanas de ellos, Boruto hizo caso omiso a esto y pasó la noche junto a su padre, conversando sobre su pasado y conociéndolo más para entenderlo en el futuro.

Ahora, el nuevo capítulo mostró una nueva etapa de Boruto junto a los amigos de Naruto, ya que este llegó a conocer a Hinata, Neji, Rock Lee y a Konohamaru, todos en sus versiones “pequeñas” antes de que pase el tiempo hacia Shippuden.

¿Qué sucedió en el nuevo capítulo de “Boruto: Naruto Next Generations”? Conoce aquí todo lo que pasó en el último episodio del anime del hijo de Boruto, pero cuidado, habrán spoilers más adelante sobre el nuevo arco.

¿QUÉ PASÓ EN “BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS” 130

Shikamaru les comenta la nueva misión que les encomendó Tsunade (Foto: cho-animedia)

Tal como se vio en el episodio 129 de “Boruto: Naruto Next Generations”, Boruto conoció a su padre luego de llegar exitosamente a la Aldea de Konoha del pasado. Por la mañana, Naruto volvió a servirle ramen a Boruto, quien preparó su propia receta de sopa y le convidó a su padre.

Luego, mientras Naruto le seguía mostrando la ciudad a su hijo, llegó Konohamaru para retarlo a una "pelea" de Jutsus Sexy. El “encuentro” fue interrumpido por Sakura, quien comenzó a golpear a Naruto y asustó al pequeño Konohamaru.

Mientras están allí, llegan Hinata, Neji y Rock Lee, quienes hablan un poco y conocen a Boruto. Este los va reconociendo uno a uno y los relaciona con sus versiones futuras o sus propios hijos, reconociendo que todos se ven prácticamente iguales.

Neji y Rock Lee con sus diseños originales de Naruto (Foto: cho-animedia)

Cuando el grupo se separa, Naruto choca accidentalmente con un ninja que caminaba por la aldea. Él se disculpa y Boruto le comenta que el camino sería mucho más rápido con el Thunder Rail, una enorme máquina que transportaba a las personas y las cosas de la aldea en círculos.

Curiosamente, quien se chocó con ellos escuchó esta idea y no es otro que Kaminarimon, el creador de la futura compañía que podría en funcionamiento este sistema de transporte. ¿Será que siempre escuchó esta idea de Boruto? ¿O es una simple bifurcación del futuro?

Los jóvenes ninjas entonces van a unos baños termales donde se encuentran con los anteriores genin ya mencionados, pero allí se les unen Shikamaru, Ino, Chōji, Shino y Kiba. Shikamaru les informa que Tsunade les encomendó la tarea de limpiar todas las estancias, así que se dividen el trabajo entre chicos y chicas, cada bando responsable de sus respectivas partes del lugar.

Como era de esperarse, Naruto quiere terminar rápido y utiliza el Jutsu de Clones para poder limpiar todo. Kiba hace lo mismo con Akamaru pero todo se sale de control y los hombres terminan haciendo un desastre de jabón por culpa de Naruto.

Incluso Boruto se une a la pelea que Naruto comenzó (Foto: cho-animedia)

El grupo sale al atardecer de aquellos baños termales y se separan, no sin antes que Boruto descubra por ciertos comentarios que Sasuke había escapado de la aldea y era considerado un desertor de la misma. En la noche, cuando se reúne con su maestro, Boruto le pregunta por qué se fue de su aldea durante ese tiempo.

Sasuke solo atina a decirle que pensaba que no había otra solución, además de comentar que no sentía la presencia de Urashiki en la cercanía. A la mañana siguiente, los tres se reúnen para buscar a Jiraiya que había prometido entrenar a Naruto, pero que sigue desaparecido.

Al final, para sorpresa de Boruto y Sasuke, Urashiki aparece encima de ellos y comenta que sus planes no habían salido tal cuál como él los había planeado, así que tendría que cazar a algunos insectos en el camino.

Naruto mira a Urashiki cuando este aparece encima de ellos (Foto: cho-animedia)

TRÁILER DE “BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS” 131

Tal como se muestra en el avance oficial de “Boruto: Naruto Next Generations” 131, Urashiki se enfrenta a Sasuke y a Boruto, pero ambos nada pueden hacer contra los poderes del Otsutsuki y logra raptar a Naruto. Parece que Jiraiya aparecerá para ayudar a rescatar a su estudiante. ¿Podrán hacerlo antes que Urashiki cumpla su plan?

¿CÓMO Y DÓNDE VER “BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS” 131?

Urashiki viene por Naruto (Foto: cho-animedia)

Tal como lo explica el mismo canal de televisión, “Boruto: Naruto Next Generations” estrenará su capítulo 131 el próximo domingo 3 de noviembre a las 5:30 pm (hora japonesa), y se repetirá a las 7:00 am del día siguiente por el mismo canal, TV Tokyo. Por su parte, BS Japón lo emitirá el lunes 4 de noviembre a las 00:30 am de la madrugada.

En otros países como España, Estados Unidos y los de Latinoamérica, cualquiera que tenga acceso al catálogo Premium de Crunchyroll podrá ver el episodio el mismo domingo a las 4:00 am, y aquellos que tengan una cuenta gratuita, deberán esperar una semana antes de ver el episodio en la plataforma.