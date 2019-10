“Boruto: Naruto Next Generations” regresa esta semana con un nuevo episodio de las aventuras del hijo de Naruto. Como se sabe, él y su maestro Sasuke regresaron a la Konoha del pasado para proteger a Naruto y vivir unas locas aventuras en el proceso.

¿Cómo pasó esto? Resulta que por su aniversario número 20, la franquicia decidió cumplir el anhelo de los fans y permitir que tanto Naruto como Boruto vivan aventuras juntos, comenzando un nuevo arco del viaje a través del tiempo que muchos consideran "relleno", pero uno muy especial.

El episodio donde sucedió este encuentro se tituló “La Aldea Oculta de Konoha”, el episodio 129 de “Boruto: Naruto Next Generations”. En este capítulo se ve como los dos protagonistas se encuentran en el pasado con recordados personajes del anime original de Naruto.

Ahora, las aventuras continuarán al menos para Boruto, ya que el nuevo avance pronostica la aparición de diversos ninjas clásicos del anime original como Neji, Rock Lee, Hinata, Kiba y Shino. ¿Qué pasará en el capítulo 130 de “Boruto: Naruto next Generations”?

¿QUÉ PASARÁ EN “BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS” 130?

Neji y Rock Lee aparecerán en el siguiente capítulo de Boruto (Foto: cho-animedia)

En el capítulo 129 de “Boruto: Naruto Next Generations”, Boruto y Sasuke llegaron ala Aldea Oculta de Konoha del pasado con éxito y sufren algunos percances antes de dar finalmente con Naruto. Tanto Jiraiya como Sasuke los dejan solos y padre e hijo pasan tiempo de calidad cenando y durmiendo bajo el mismo techo.

El avance del nuevo capítulo muestra como Naruto regresará a sus tareas habituales, pero por el momento Boruto tendrá que acompañarlo ya que aún no sabe a donde fue Sasuke o si se encuentra lo suficientemente cerca para ver lo que hace.

Entonces, Tsunade hará una serie de órdenes para todos los genin que consistirá en una misión o serie de misiones para varios personajes clásicos del anime original de Naruto. Entre ellos se encuentran Sakura, los equipos de Neji e Ino y otros ninjas más.

Naruto, fiel a su estilo inquieto, también se unirá a esta misión importante y Boruto tendrá la oportunidad de ver cómo era la relación de su padre cuando era joven con sus demás compañeros. ¿Qué pasará durante la misión? Nada bueno.

Una reciente filtración del anime ha dejado ver que en el episodio 131 de “Boruto: Naruto Next Generations” varios equipos se unirán para “salvar a Naruto”. Es posible que en el 130 el padre de Boruto sea capturado por el enemigo y Sasuke asesore a su pupilo para trabajar en equipo y rescatar a Naruto.

TRÁILER DE “BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS” 130

¿CÓMO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER “BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS” 130?

Tal como lo explica el mismo canal de televisión, “Boruto: Naruto Next Generations” estrenará su capítulo 130 el próximo domingo 27 de octubre a las 5:30 pm (hora japonesa), y se repetirá a las 7:00 am del día siguiente por el mismo canal, TV Tokyo. Por su parte, BS Japón lo emitirá el lunes 28 de octubre a las 00:30 am de la madrugada.

En otros países como España, Estados Unidos y los de Latinoamérica, cualquiera que tenga acceso al catálogo Premium de Crunchyroll podrá ver el episodio el mismo domingo a las 4:00 am, y aquellos que tengan una cuenta gratuita, deberán esperar una semana antes de ver el episodio en la plataforma.